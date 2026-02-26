«Σιγά τι έκανα»: Χάος με μεθυσμένη 60χρονη οδηγό στον Άλιμο που πήρε... παραμάζωμα 11 αυτοκίνητα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση με πρωταγωνίστρια μια 60χρονη οδηγό, η οποία το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (23/2) στον Άλιμο προκάλεσε χάος, πέφτοντας πάνω σε συνολικά 11 παρκαρισμένα οχήματα.

Η ξέφρενη πορεία της σταμάτησε μόνο όταν οι ιδιοκτήτες των χτυπημένων ΙΧ άρχισαν να την καταδιώκουν πεζοί, καταφέρνοντας τελικά να την ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Mega, οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους. «Άκουγα τα “μπαμ” το ένα μετά το άλλο, καθώς το αυτοκίνητο χτυπούσε τα παρκαρισμένα», περιέγραψε ιδιοκτήτης οχήματος, μεταφέροντας το κλίμα πανικού που επικράτησε. Αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν πως «θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ χειρότερο, αν εκείνη την ώρα περνούσε ένας πεζός ή ένα παιδί».

Θετική στο αλκοτέστ

Η καταδίωξη έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας. Το αλκοτέστ έδειξε πως η 60χρονη βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης μέθης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να μην αντιλαμβανόταν το μέγεθος της καταστροφής, ρωτώντας προκλητικά τους αστυνομικούς: «Σιγά, τι έκανα;».

Η γυναίκα συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ οι ιδιοκτήτες των 11 οχημάτων ξεκινούν πλέον τον δικό τους «Γολγοθά» για την αποκατάσταση των ζημιών.