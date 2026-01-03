Χαμός στην Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός ξερίζωσε δέντρο και πήρε... παραμάζωμα 7 αμάξια

Υπό την επήρεια αλκοόλ, ένας 52χρονος μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά το βράδυ της Παρασκευής (2/1), ξεριζώνοντας ένα δέντρο και εμβολίζοντας επτά οχήματα σε μια «τρελή» πορεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αλκοτέστ έδειξε 1,86 mg/l, μέτρηση δηλαδή, τρεις φορές πάνω από το όριο του Αυτοφώρου και επτά φορές πάνω από το όριο ασφαλούς οδήγησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Άργους, που φαίνεται το ξεριζωμένο δέντρο και ένα αυτοκίνητο χτυπημένο σε τρία σημεία ενώ δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα αν είναι το όχημα του 52χρονου.

Ο δράστης, αρχικά χτύπησε το δέντρο στην οδό Άργους και στη συνέχεια δύο σταθμευμένα οχήματα ενώ Ακολούθησαν άλλες τρεις συγκρούσεις. Τελευταία πρόσκρουση έγινε στην οδό Ποταμού, όπου μετά από στροφή στη Ναυπλίου χτύπησε δύο ακόμα οχήματα και σταμάτησε ενώ αμέσως υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.

Ο 52χρονος οδηγείται σήμερα το μεσημέρι στον Εισαγγελέα.