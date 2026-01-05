Άγρια καταδίωξη στο Κερατσίνι σε αναβάτες κλεμμένης μηχανής - Χειροπέδες σε ανήλικο

Στη σύλληψη ενός 15χρονου αναβάτη κλεμμένης μοτοσικλέτας προχώρησαν αργά το βράδυ της Κυριακής (4/1) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από άγρια καταδίωξη.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 20:30 το βράδυ, όταν οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησαν να ελέγξουν τη μοτοσικλέτα που εκείνη την ώρα κινούταν στη συμβολή των λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και Δημοκρατίας στο Κερατσίνι. Αυτό καθώς διαπίστωσαν ότι δεν είχε πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ οι δύο αναβάτες κρίθηκαν ύποπτοι.

Στη θέα των αστυνομικών και στο σήμα τους να σταματήσουν για έλεγχο, αρχικά παραβίασαν έναν ερυθρό σηματοδότη και στη συνέχεια ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να ξεφύγουν με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη στους δρόμους του Κερατσινίου.

Στο ύψος της οδού Μαδύτου η μοτοσικλέτα εγκλωβίστηκε λόγω σταθμευμένων οχημάτων, με τον συνεπιβάτη να κατεβαίνει και να διαφεύγει τρέχοντας. Ο οδηγός επιχείρησε να ξεφύγει κάνοντας όπισθεν με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ. -χωρίς τραυματισμό αστυνομικού παρά μόνο μικρές εύκολες ζημιές στο δίκυκλο- και τελικά να συλληφθεί.

Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για ανήλικο, γεννημένο το 2011, ενώ η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί από τις 12 Δεκεμβρίου και είχε ενημερωθεί το ΤΔΕΕ Κερατσινίου – Δραπετσώνας.