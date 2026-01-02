Βόλος: Ανήλικοι έβγαλαν σουγιά σε παρέα που έλεγαν τα κάλαντα για να τους ληστέψουν

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στον Βόλο, όταν δύο ανήλικοι, ηλικίας 12 και 14 ετών, επιχείρησαν να ληστέψουν παρέα παιδιών που μόλις είχαν πει τα κάλαντα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο ανήλικοι απείλησαν τα παιδιά με σουγιά, επιχειρώντας να τους αφαιρέσουν χρήματα και ένα κινητό τηλέφωνο. Η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε, καθώς τα θύματα αντέδρασαν και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους δύο ανήλικους σε κοντινή απόσταση από το σημείο του περιστατικού.

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στις μητέρες τους, ηλικίας 47 και 31 ετών, οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθησαν, το πρωί της παραμονής Πρωτοχρονιάς 31/12 στον Βόλο, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, δύο ανήλικοι ημεδαποί, 12 και 14 χρονών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι δράστες αποπειράθηκαν, με μαχαίρι (σουγιά), να αφαιρέσουν από παρέα ανήλικων χρήματα που συγκέντρωσαν από τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς καθώς και το κινητό τηλέφωνο ενός από αυτούς, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους και τράπηκαν σε φυγή, ενώ ακινητοποιήθηκαν σε κοντινή απόσταση από τους αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας.

Το μαχαίρι κατασχέθηκε.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανήλικων δραστών 47 και 31 χρονών για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου».