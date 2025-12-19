Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για επίθεση σε 14χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τον εξευτελισμό

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν από την Αστυνομία στο Μεσολόγγι, κατηγορούμενοι για επίθεση και bullying σε βάρος συνομήλικού τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο ανήλικοι φέρονται να υποχρέωσαν τον 14χρονο να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη, ενώ παράλληλα ο ένας από τους δύο κατέγραφε το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο.

Μετά την καταγγελία του συμβάντος, οι ανήλικοι συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο ανηλίκων, οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.