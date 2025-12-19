Αγία Παρασκευή: Βίντεο από τον ξυλοδαρμό μαθήτριας από 13χρονες - «Της είπαν να πέσει στα γόνατα»

Καρέ καρέ καταγράφηκε σε βίντεο ο ξυλοδαρμός μιας ανήλικης από 13χρονες συμμαθήτριές στη διάρκεια του διαλείμματος σε σχολείο της Αγίας Παρασκευής, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, το νέο άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έγινε μπροστά στα μάτια άλλων κοριτσιών του σχολείου που παρακολουθούσαν αμέτοχες ενώ μια μαθήτρια φαίνεται να γελάει.

Μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στο MEGA και την εκπομπή «Live News», λέγοντας ότι οι 13χρονες ήθελαν να «τιμωρήσουν» τη συμμαθήτριά τους για κάποιες συνομιλίες που είχε με μια φίλη της στα social media.

«Βλέπω να έχουν περιτριγυριστεί γύρω από αυτό το κορίτσι και δείξανε κάτι συνομιλίες, που είπε κάτι τώρα αυτή σε μια φίλη της και η κοπέλα έλεγε συγγνώμη. Χτύπησε το κουδούνι και έρχονταν δασκάλες. Της έχωσε μια σπρωξιά. Αφού την ξαναέσπρωξε, η κοπέλα έβαλε τα κλάματα. Και της έχωσε και φάπα», ανέφερε η μάρτυρας στο βίαιο συμβάν.

«Θα πέσεις στα γόνατα για συγγνώμη»

«Της λέει μην κλαις σαν... τέτοιο. Στα γόνατα θα πέσεις για να μου πεις συγγνώμη».

«Στο επόμενο διάλειμμα ξαναμαζεύτηκαν στην τουαλέτα. Εκεί το κορίτσι έφαγε και άλλη φάπα», είπε η μάρτυρας.

Δράστιδες της επίθεσης φαίνεται πως ήταν δύο 13χρονες. Η μητέρα του θύματος υπέβαλε μήνυση σε βάρος των εμπλεκομένων. Η μία από τις δύο 13χρονες δράστιδες συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Η άλλη ανήλικη αναζητείται και μετά την Τετάρτη δεν παρουσιάστηκε στο σχολείο.

Σημειώνεται ότι η μία από τις δύο δράστιδες είχε απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοιο περιστατικό πριν από δύο μήνες. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, και τότε μια ομάδα κοριτσιών είχαν βάλει συμμαθήτριά τους να γονατίσει, την ξυλοκόπησαν και βιντεοσκόπησαν το περιστατικό.