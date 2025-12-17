Κυψέλη: Προφυλακιστέα η 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτρια σε σχολείο -Μετανιωμένη στην ανακρίτρια

Προφυλακιστέα κρίθηκε η ανήλικη κατηγορούμενη για το μαχαίρωμα μέσα στο σχολείο στην Κυψέλη με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας ανηλίκων και εισαγγελέα.

Η 16χρονη κατηγορείται για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα η δίωξη σε βάρος της απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα για τους δύο γονείς για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Προκαταρκτική από το υπουργείο Παιδείας

Στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προχωρά το υπουργείο Παιδείας για το σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα που σημειώθηκε, με μια 16χρονη να επιτίθεται και να τραυματίζει μια 14χρονη στην κοιλιά και το χέρι σε γυμνάσιο της Κυψέλης, με στόχο την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η έρευνα αποσκοπεί στη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και στον εντοπισμό τυχόν παραλείψεων ή ευθυνών από όλους τους εμπλεκόμενους.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι δεν μπορεί να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια πριν από την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Παράλληλα, το υπουργείο τονίζει ότι έχουν ήδη ληφθεί και συνεχίζουν να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των δύο σχολικών μονάδων.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας υποστήριξη μετά το περιστατικό.

Το βαρύ παρελθόν της 16χρονης

Γνώριμη των Αρχών είναι η 16χρονη με τραυμάτισε με μαχαίρι 14χρονη μέσα σε Γυμνάσιο της Κυψέλης. Όπως προέκυψε μετά την προσαγωγή της στις Αρχές, η ανήλικη δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε προβλήματα με τον νόμο, καθώς πριν από περίπου πέντε μήνες είχε επιτεθεί ξανά με μαχαίρι σε ένα 14χρονο κορίτσι.

Συγκεκριμένα, η 16χρονη είχε οδηγηθεί στο Τμήμα Ανηλίκων, καθώς το απόγευμα της 26ης Ιουλίου 2025 στη συμβολή των οδών Μουστοξύδη και Βαλτινών στην Αθήνα, είχε τραυματίσει στην πλάτη με κουζινομάχαιρο μία 14χρονη.

Η 16χρονη που αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία, δεν έβγαλε λέξη στα στελέχη της αστυνομίας μετά την προσαγωγή της, αναφέροντας πως επιθυμεί να μιλήσει μόνο στο δικαστήριο.