Αγία Παρασκευή: 13χρονες επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους στο διάλειμμα

Ακόμη ένα αδιανόητο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο της Αγίας Παρασκευής, όταν δύο κορίτσια 13 ετών επιτέθηκαν λεκτικά και ξυλοκόπησαν συνομήλικη μαθήτρια.

Ειδικότερα, πρόκειται για περιστατικό που έλαβε χώρα στο 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, γύρω στις 13:30.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα, μαθήτρια αλβανικής καταγωγής γεννημένη το 2012, δέχτηκε λεκτική και σωματική επίθεση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από δύο συνομήλικές της. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα εκπαιδευτικός του σχολείου, καθώς και η μητέρα της ανήλικης.

Η μητέρα της 13χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου κατατέθηκε μήνυση σε βάρος των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, συνελήφθη μία 13χρονη μαθήτρια, ενώ η δεύτερη ανήλικη αναζητείται από τις Αρχές.

Όπως προκύπτει από, η συλληφθείσα ανήλικη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για παρόμοιο περιστατικό. Συγκεκριμένα, στις 17 Οκτωβρίου 2025, στην ίδια περιοχή, φέρεται να είχε εξαναγκάσει συνομήλική της να γονατίσει μπροστά της, τη χαστούκισε, ενώ το περιστατικό καταγραφόταν σε βίντεο.

Η 13χρονη που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.