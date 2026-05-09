Μπλοκαρισμένη η Κηφισίας λόγω... Metallica, με δυσκολία η κυκλοφορία σε Μεσογείων και Αλεξάνδρας

Μπλοκαρισμένη είναι αυτή την ώρα η λεωφόρος Κηφισίας καθώς τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.



Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση και στο υπόλοιπο κεντρικό οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Λεωφόρο Μεσογείων να είναι «πορτοκαλί», καθώς η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη), Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, όπως και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος (ρεύμα προς Πειραιά).