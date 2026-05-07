Τζέιμς Χέτφιλντ: Ο τραγουδιστής των Metallica έφθασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι πρώτες δηλώσεις

Δύο μέρες έμειναν για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ και ο Τζέιμς Χέτφιλντ προσγειώθηκε λίγο μετά τις 10 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με επιβατική πτήση της United Airlines από το Σικάγο.

Συνοδευόμενος από την σύντροφό του Αντριάνα Γκίλετ, ο αρχηγός του metal συγκροτήματος δήλωσε στις κάμερες: «Είμαι έτοιμος να ροκάρω».

Υπενθυμίζουμε ότι το ΟΑΚΑ θα είναι ο πρώτος σταθμός της επέκτασης της M72 World Tour για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Μετά από μια περιοδεία που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ παγκοσμίως, οι Metallica επέλεξαν την Αθήνα για να ξεκινήσουν το νέο ευρωπαϊκό τους ταξίδι, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις.