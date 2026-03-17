Ο Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica έκανε υποβρύχια πρόταση γάμου δίπλα σε καρχαρίες

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Metallica, έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του Αντριάνα Γκίλετ με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο.

Η πρόταση πραγματοποιήθηκε κάτω από το νερό, κατά τη διάρκεια κατάδυσης δίπλα σε καρχαρίες, με τον μουσικό να κρατά μια πινακίδα που έγραφε: «Adriana Gillett, will you marry me?».

Τη στιγμή αποκάλυψε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στους επίσημους λογαριασμούς των Metallica στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται το ζευγάρι κάτω από το νερό, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται απλά: «Είπε ναι!».

Την ίδια εικόνα κοινοποίησε και η Αντριάνα Γκίλετ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Στην ανάρτησή της χαρακτήρισε τη στιγμή ως την «καλύτερη έκπληξη» στο ταξίδι των γενεθλίων της.

Όπως έγραψε, η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια κατάδυσης με φαλαινοκαρχαρίες την Παρασκευή και 13, προσθέτοντας ότι ήταν «η πιο μοναδική, ξεχωριστή και ρομαντική πρόταση γάμου που θα μπορούσε να φανταστεί ένας Ιχθύς».

Παράλληλα σημείωσε: «Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια, πιάσαμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έφερε μαζί».

Metallica frontman James Hetfield proposed to girlfriend Adriana Gillett during an underwater shark dive last week. https://t.co/zPD7t4tm1b — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) March 16, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 έγινε γνωστό πως ο James Hetfield και η επί 25 χρόνια σύζυγός του Francesca Hetfield αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο.

Την ανάρτηση της σχολίασε και ο φωτογράφος Lee Jeffries, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τους Metallica σε πορτρέτα και φωτογραφίες από περιοδείες, χαρακτηρίζοντας τον αρραβώνα «καταπληκτική είδηση».

Την ίδια στιγμή, το συγκρότημα ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του M72, η οποία ξεκινά στις 9 Μαΐου από την Αθήνα.

Οι Metallica αναμένεται να πραγματοποιήσουν συναυλίες σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Βερολίνο, η Ζυρίχη, η Βουδαπέστη και η Μπολόνια.