Πέθανε σε ηλικία 47 ετών ο frontman των θρυλικών 3 Doors Down, Μπραντ Άρνολντ - Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Πέθανε σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου σε ηλικία 47 ετών ο Μπραντ Άρνολντ, ο frontman και τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος 3 Doors Down.



Η είδηση για τον θάνατο του τραγουδιστή ανακοινώθηκε από τους εκπροσώπους του, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του μετά από μάχη με καρκίνο.



Ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του Τζένιφερ και την οικογένειά του.



«Υπηρετούμε έναν παντοδύναμο Θεό, ο οποίος μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα. Γι’ αυτό δεν φοβάμαι», είχε γράψει τότε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πραγματικά, ειλικρινά, δεν φοβάμαι καθόλου».



Σε μια δήλωση στο Instagram σήμερα, το γνωστό συγκρότημα έγραψε: «Ως ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και αρχικός ντράμερ των 3 Doors Down, ο Μπραντ βοήθησε να επαναπροσδιοριστεί η mainstream ροκ μουσική, συνδυάζοντας την προσιτότητα του post-grunge με συναισθηματικά άμεση σύνθεση τραγουδιών και λυρικά θέματα που αντηχούσαν στους καθημερινούς ακροατές».