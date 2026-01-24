Κόλαφος ο Ροντ Στιούαρτ κατά Τραμπ – Ζητά συγγνώμη για τους Βρετανούς στρατιώτες

Σφοδρές αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ , με τις οποίες αμφισβήτησε τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ειδικά των βρετανικών στρατευμάτων στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Το θέμα έχει λάβει διαστάσεις εθνικής προσβολής, με δημόσιες παρεμβάσεις τόσο από τον Σερ Ροντ Στιούαρτ όσο και από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.



Ο Σερ Ροντ Στιούαρτ ξέσπασε με έντονο τρόπο, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Τραμπ «αφόρητα» και βαθιά προσβλητικά για τις οικογένειες των Βρετανών στρατιωτών. Υπενθύμισε ότι περισσότεροι από 400 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν, τονίζοντας πως είναι αδιανόητο να παρουσιάζονται ως λιγότερο γενναίοι όσοι πολέμησαν στην πρώτη γραμμή.

Αίτημα για επίσημη συγγνώμη και αιχμές για τη στρατιωτική θητεία του Τραμπ

Ο διάσημος μουσικός κάλεσε ανοιχτά τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τον Νάιτζελ Φάρατζ να απαιτήσουν επίσημη συγγνώμη από τον Τραμπ, υπενθυμίζοντας με αιχμή ότι ο ίδιος είχε αποφύγει τη στρατιωτική θητεία την περίοδο του πολέμου στο Βιετνάμ. Η παρέμβασή του βρήκε ευρεία απήχηση και ενίσχυσε τη δημόσια πίεση προς την κυβέρνηση.



Ο Κιρ Στάρμερ πήρε ξεκάθαρη θέση, αποτίοντας φόρο τιμής στους 457 Βρετανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν, αλλά και σε όσους επέστρεψαν με βαριά τραύματα. Χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «προσβλητικές και απαράδεκτες», επισημαίνοντας ότι ο πόνος που προκαλούν ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και αγγίζει ολόκληρη τη βρετανική κοινωνία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε εκκλήσεις οικογενειών στρατιωτικών και ξεκαθάρισε πως η ηγεσία προϋποθέτει λογοδοσία, ειδικά όταν πλήττεται η μνήμη των πεσόντων. Παρότι δεν διατύπωσε επίσημο διπλωματικό αίτημα, δήλωσε ότι αν ο ίδιος είχε εκφραστεί με παρόμοιο τρόπο, θα ζητούσε συγγνώμη χωρίς δισταγμό.

Ο ρόλος της Βρετανίας στο Αφγανιστάν και οι βαριές απώλειες

Υπενθυμίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον πόλεμο του Αφγανιστάν, μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, για πρώτη και μοναδική φορά, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Βρετανικές δυνάμεις πολέμησαν για σχεδόν δύο δεκαετίες, κυρίως στην επαρχία Χελμάντ, μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της σύγκρουσης, καταγράφοντας τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό απωλειών μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η δημόσια παρέμβαση του Σερ Ροντ Στιούαρτ έδωσε επιπλέον βάρος στο ζήτημα, μετατρέποντας μια πολιτική δήλωση σε θέμα εθνικής μνήμης και σεβασμού. Το μήνυμα που εκπέμπεται από τη βρετανική κοινωνία είναι σαφές: η θυσία των στρατιωτών στο Αφγανιστάν δεν υποβαθμίζεται και δεν ξεχνιέται.