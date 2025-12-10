Αφγανοί ντύθηκαν... Peaky Blinders και τους «μάζεψαν» οι Ταλιμπάν

Τέσσερις... τολμηροί νέοι στο Αφγανιστάν φόρεσαν ρούχα εμπνευσμένα από τη σειρά «Peaky Blinders» και μάλιστα φωτογραφήθηκαν και ανέβασαν το σχετικό υλικό στα social media. Χρήστες τους αποκάλεσαν «Jebrael Shelbys», ωστόσο οι Ταλιμπάν δεν φάνηκε να ενθουσιάζονται καθόλου με το θέαμα.

Προχώρησαν έτσι στη σύλληψη των νεαρών στην Χέρα από τους υπεύθυνους για την επιβολή της ηθικής των Ταλιμπάν με τους 4 νέους να κατηγορούνται για «προώθηση ξένης κουλτούρας».

Σε συνέντευξή τους σε κανάλι στο YouTube οι νεαροί είχαν δηλώσει πως φορούσαν τα ρούχα από θαυμασμό για τη μόδα της σειράς κάνοντας λόγο για θετικές αντιδράσεις.



Εκπρόσωπος του υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Αμαρτίας των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η συμπεριφορά αυτή ήταν ασυμβίβαστη με τις «ισλαμικές αξίες και την αφγανική κουλτούρα». Ο ίδιος, μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο με έναν από τους άνδρες να εκφράζει τη λύπη του για τη συμπεριφορά του.

Peaky Blinders: Η πολυβραβευμένη σειρά

Το «Peaky Blinders» είναι βρετανική ιστορική αστυνομική δραματική σειρά που δημιουργήθηκε από τον Στίβεν Νάιτ. Τα γεγονότα της σειράς διαδραματίζονται στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία και ακολουθούν τη δράση της εγκληματικής συμμορίας με το όνομα «Peaky Blinders», στον απόηχο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η πλοκή της σειράς έχει εμπνευστεί από την αστική, νεανική συμμορία με το ίδιο όνομα, η οποία έδρασε στην πόλη από τη δεκαετία του 1880 μέχρι τη δεκαετία του 1910.



Κατά τη διάρκεια των έξι κύκλων προβολής, η σειρά είχε ως πρωταγωνιστές μεγάλο αριθμό ηθοποιών με τους Κίλιαν Μέρφι ως Τόμι Σέλμπι, Έλεν ΜακΚρόρι ως Ελίζαμπεθ «Πόλι» Γκρέι, Πολ Άντερσον ως Άρθουρ Σέλμπι, Σόφι Ραντλ ως Έιντα Σέλπι και Τζο Κόουλ ως Τζον Σέλμπι, οι οποίοι αποτελούν και τα κύρια μέλη της συμμορίας, να ηγούνται του συνολικού καστ.



Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 και προβαλλόταν από το BBC Two μέχρι και τον τέταρτο κύκλο της, ενώ ο πέμπτος και ο έκτος κύκλος προβλήθηκαν από το BBC One. Το Netflix, στα πλαίσια της συμφωνίας με την Weinstein Company και την Endemol, απέκτησε τα δικαιώματα προβολής της σειράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσμο. Τον Ιανουάριο του 2021, ανακοινώθηκε πως ο έκτος κύκλος της σειράς θα ήταν και ο τελευταίος και, αντί έβδομου κύκλου, η ιστορία θα ολοκληρωνόταν με μία ταινία μεγάλου μήκους. Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς το οποίο και ολοκλήρωσε τον έκτο κύκλο, προβλήθηκε στις 3 Απριλίου 2022.



Η σειρά έλαβε θετικές κριτικές στο σύνολό της, κυρίως για τις χαρισματικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της και τη φωτογραφία της, ενώ κάποιοι επέκριναν τις ιστορικές ανακρίβειες που εμπεριέχει. Επίσης, βρέθηκε υποψήφια για αρκετά βραβεία κερδίζοντας μερικά από αυτά, ανάμεσά τους και τρία βραβεία BAFTA.