Πρόσβαση στα νοσοκομεία μόνο με... μπούργκα: Νέο ακραίο μέτρο κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν

Ένα νέο ακραίο μέτρο θεσπίστηκε από τους Ταλιμπάν στο Χεράτ, πόλη του Αφγανιστάν, το οποίο υποχρεώνει τις γυναίκες είτε πρόκειται για ασθενείς, και συνοδούς είτε για μέλη του προσωπικού να φορούν μπούρκα για να εισέρχονται σε δημόσια νοσοκομεία.

Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή στις 5 Νοεμβρίου προκαλώντας πτώση 28% στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, ιδίως στις περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΒΒC μέλη των Ταλιμπάν σταματούσαν γυναίκες στην είσοδο των νοσοκομείων που δεν φορούσαν μπούρκα. Ακτιβιστές μάλιστα αναφέρουν ότι η εντολή, εκτός από νοσοκομεία, εφαρμόζεται και σε σχολεία όπως επίσης και σε κυβερνητικά γραφεία.

Όπως δήλωσε η υπεύθυνη της ιατρικής οργάνωσης Médecins Sans Frontières (MSF) στο Αφγανιστάν, Σάρα Σατό, ορισμένες γυναίκες μπόρεσαν να επιστρέψουν στο νοσοκομείο μόνο αφού προμηθεύτηκαν μπούρκα, αλλά όπως επισημαίνει η ίδια το νέο μέτρο περιορίζει την πρόσβαση των γυναικών στην υγειονομική περίθαλψη.

Διαψεύδει η κυβέρνηση των Ταλιμπάν

Ωστόσο η κυβέρνηση των Ταλιμπάν διέψευσε τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, με εκπρόσωπο ενός υπουργείου που ονομάζεται «υπουργείο Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Κακίας» να δηλώνει ότι οι αναφορές περί υποχρεωτικής μπούρκας είναι «απολύτως ψευδείς και ότι το μέτρο αφορά γενικά την τήρηση του χιτζάμπ».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) – χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους – φέρονται να δείχνουν γυναίκες να βάζουν φωτιά στα ρούχα τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στην κυριαρχία και την καταπίεση των Ταλιμπάν. Το BBC έχει αναφέρει πως δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει ανεξάρτητα την ύπαρξη ή την προέλευση των συγκεκριμένων βίντεο.

Η επιβολή της μπούρκας ξεκίνησε με την πρώτη διακυβέρνηση των Ταλιμπάν τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο με την επιστροφή τους στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν επέβαλαν μια σειρά από νέα μέτρα τα οποία περιορίζουν την ελευθερία κίνησης, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά και τη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή.

Οι απαγορεύσεις αυτές, που συχνά δικαιολογούνται ως προσπάθειες «διατήρησης της ηθικής τάξης», έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός της χώρας με την UNESCO και τον ΟΗΕ να ζητούν επανειλημμένα την άρση τους.