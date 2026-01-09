Αναστηλώνεται το παιδικό σπίτι του David Bowie - Η εταιρεία ξεκίνησε έρανο για την ολοκλήρωσή του

Μια συναρπαστική εμπειρία θα ζήσουν οι θαυμαστές του David Bowie καθώς έως τα τέλη του 2027 αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του για πρώτη φορά το σπίτι όπου ο θρυλικός «Starman» βίωσε τα παιδικά του χρόνια.

Η διώροφη κατοικία στην οδό Plaistow Grove 4 στο Μπρόμλεϊ του νότιου Λονδίνου θα είναι πλέον διαθέσιμη για το κοινό. Ο θρυλικός μουσικός της glam rock που άφησε ανεξίτηλα χαραγμένο το αποτύπωμά του έζησε από το 1955 έως το 1968.

Η ανακοίνωση έγινε ανήμερα των γενεθλίων του Bowie 8 Ιανουαρίου, από τον οργανισμό Heritage of London Trust ο οποίος ανέλαβε την αποκατάσταση του οικήματος. Στόχος του εγχειρήματος είναι η πλήρης επαναφορά της κατοικίας όπως ήταν τη δεκαετία του '60, όταν ο νεαρός τότε David Jones, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, διαμόρφωνε την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Το εφηβικό του δωμάτιο, ένας χώρος μόλις 9 τετραγωνικών μέτρων, αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες. «Περνούσα τόσο χρόνο στο δωμάτιό μου. Ήταν πραγματικά όλος μου ο κόσμος. Είχα τα βιβλία μου, τη μουσική μου, το πικάπ μου», είχε δηλώσει ο θρυλικός τραγουδιστής το 1990 προσθέτοντας: «Για να βγω από τον δικό μου κόσμο στον δρόμο, έπρεπε να διασχίσω τη "νεκρή ζώνη" του σαλονιού».

Ο Τζέφρι Μαρς ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη του έργου και ήταν συν-επιμελητής της έκθεσης «David Bowie Is» του Μουσείου Victoria & Albert το 2013, χαρακτήρισε την εμπειρία της παραμονής του στον χώρο «συγκλονιστική».

«Στέκεσαι εκεί και αναρωτιέσαι: ένας άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερα προνόμια, από μια τυπική οικογένεια που φοίτησε σε ένα δημόσιο σχολείο - τι ήταν αυτό που συνέβη μέσα σε αυτούς τους τοίχους και πυροδότησε αυτή την αστείρευτη φιλοδοξία για επιτυχία; Τι τον ώθησε να θέλει να γίνει σταρ και τον οδήγησε μέχρι την κορυφή;», επισήμανε ο Μαρς. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη μεταξύ των οποίων αντίτυπα των βιβλίων Observer για τη μουσική και την αρχιτεκτονική όπου σε ένα από αυτά είχε σημειώσει τους βαθμούς των εξετάσεών του.

Η εταιρεία ξεκίνησε έρανο για την αναστήλωση

Το έργο ξεκινά με μία επιχορήγηση ύψους 500.000 λιρών από το Ίδρυμα Jones Day, ενώ μέσα στον Ιανουάριο θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια καλώντας τους θαυμαστές του Bowie να συνδράμουν οικονομικά στην ολοκλήρωσή του, όπως αναφέρει το BBC.

«Ο στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός χώρου μνήμης για την εξαιρετική δημιουργικότητα του David», εξήγησε ο Μαρς.

Η βιομηχανία της μουσικής μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαοτική για έναν έφηβο. Έτσι, μέρος του έργου είναι να δουλέψουμε με τους νέους και να τους δείξουμε τα κίνητρα που βοήθησαν τον Ντέιβιντ να πετύχει...πρόκειται για μια πλατφόρμα με το βλέμμα στο μέλλον», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ