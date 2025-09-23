Το εξώφυλλο του «Aladdin Sane» με τον David Bowie αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ σε δημοπρασία

Ρεκόρ πωλήσεων αναμένεται να κάνει η πρωτότυπη εικόνα του θρυλικού άλμπουμ «Aladdin Sane» του David Bowie και έτσι να γίνει το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Η διάσημη και πιο χαρακτηριστική φωτογραφία του Bowie με έναν κεραυνό βγαίνει στο «σφυρί» με τους εκτιμητές να πιστεύουν ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και το ρεκόρ που σημείωσε το 2020 το εξώφυλλο του άλμπουμ των Led Zeppelin που τότε είχε αγγίξει το ποσό των 325.000 δολαρίων.



Ήδη η τιμή εκκίνησης έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να αποκτήσουν το έργο τέχνης αφού εκτιμάται στις 300.000 λίρες Αγγλίας. Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου από τον οίκο Bonhams. Πρόκειται για ένα από τα 35 αντικείμενα του προσωπικού αρχείου του Ντάφι που θα πουληθούν

Η φωτογραφία του Μπράιαν Ντάφι, μέλους της «τρομερής τριάδας» μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέιλι και τον Τέρενς Ντόνοβαν έχει αφήσει το αποτύπωμά στην ιστορία της ροκ.

Η ολόσωμη εικόνα του Bowie ως «Aladdin Sane» στο εσωτερικό του άλμπουμ, η οποία ήταν κεντρικό στοιχείο στους πρώτους 5.000 δίσκους που πουλήθηκαν, διατίθεται επίσης στη δημοπρασία σε τιμή που κυμαίνεται από 150.000 έως 200.000 αγγλικές λίρες.

Η επικεφαλής του τμήματος ποπ κουλτούρας του οίκου Bonhams, Κλερ Τολ Μούαρ δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονταν τον Bowie, η πρώτη εικόνα που τους έρχεται στο μυαλό είναι εκείνη του Duffy. Αυτό, όπως τονίζει, μπορεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς.

«Τα άλλα έργα τέχνης αυτής της σημασίας είναι το πρωτότυπο εξώφυλλο του Τζορτζ Χάρντι για το ντεμπούτο άλμπουμ των Led Zeppelin και η εικόνα του Captain Fantastic του Έλτον Τζον, η οποία πωλήθηκε στην τιμή των 212.500 δολαρίων» εξήγησε.

David Bowie’s Aladdin Sane album was released on this day in 1973.



© Duffy Archive. pic.twitter.com/Xa11K9Odux — David Bowie News (@davidbowie_news) April 13, 2019

Ο Duffy συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με τον David Bowie ενώ είχε αναλάβει επίσης τα εξώφυλλα άλλων δυο άλμπουμ: του Lodger και του Scary Monsters.