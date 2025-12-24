Μικ Άμπραχαμς: Πέθανε ο πρώτος κιθαρίστας των Jethro Tull, σε ηλικία 82 ετών

Ο Μικ Άμπραχαμς, ο αρχικός κιθαρίστας των εμβληματικών progressive rock Jethro Tull, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, όπως ανέφεραν φίλοι και μέλη της οικογένειάς του.

Ο Ian Anderson, ηγέτης των Tull, αποχαιρέτησε τον πρώην κιθαρίστα, επισημαίνοντας τη σημασία του για τη διαμόρφωση των πρώιμων Jethro Tull: «Με μεγάλη λύπη μάθαμε χθες για το θάνατο του ιδρυτικού μέλους των Jethro Tull, Μικ Άμπραχαμς. Ο Μικ ήταν καθοριστικός για την πρώιμη πορεία του συγκροτήματος. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του, οι οποίοι μπορούν να αισθάνονται δικαιολογημένα υπερήφανοι για τη μουσική του κληρονομιά».

Ο Martin Barre, που τον διαδέχθηκε στους Jethro Tull, έγραψε στο Facebook: «Ο φίλος και μέντοράς μου Μικ Άμπραχαμς έφυγε από τη ζωή. Ήταν πάντα καλός μαζί μου και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τι υπέροχος κιθαρίστας, μας έδωσε τόσα πολλά. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Γεννημένος στο Luton στις 7 Απριλίου 1943, ο Άμπραχαμς εντάχθηκε στο συγκρότημα The John Evan Band στα τέλη του 1967, λίγο πριν μετονομαστούν σε Jethro Tull. Έπαιξε στο ντεμπούτο άλμπουμ «This Was» (1968), που είχε έντονο μπλουζ και τζαζ χαρακτήρα, πριν υιοθετήσουν το προοδευτικό ροκ που τους έκανε διάσημους.

Ο Άμπραχαμς αποχώρησε από το συγκρότημα μετά την κυκλοφορία του «This Was», λόγω δημιουργικών διαφορών με τον Ian Anderson.