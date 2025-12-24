Δεν άρεσε η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ - «Τραγική επιλογή...»

Στη δημοσιότητα έδωσαν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία τους, ωστόσο αρκετοί χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν ότι ήταν τουλάχιστον άστοχη.



Η φωτογραφία αναρτήθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X, με τη λεζάντα να εύχεται «Καλά Χριστούγεννα». Στο στιγμιότυπο, ο Τραμπ και η Μελάνια ποζάρουν πιασμένοι χέρι-χέρι μπροστά από τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Και οι δύο είναι ντυμένοι στα μαύρα και κοιτούν απευθείας τον φακό με πολύ σοβαρό ύφος.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/p2F1Zc1dON — The White House (@WhiteHouse) December 23, 2025

Παρότι η φωτογραφία είχε ως στόχο να συνοδεύσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του ζεύγους, πολλοί χρήστες στο X στάθηκαν στο γεγονός ότι δεν φαίνονται ιδιαίτερα χαρούμενοι. Κάποιοι σχολίασαν την απουσία χαμόγελου, ενώ άλλοι έφτασαν στο σημείο να πουν ότι μοιάζει σαν να «πηγαίνουν σε κηδεία».



«Μοιάζουν σαν να πηγαίνουν σε κηδεία», έγραψε ένας χρήστης, με έναν άλλον να συμφωνεί σχολιάζοντας: «Θεέ μου, πόσο… εεε… χαρούμενοι…». Άλλος διερωτήθηκε: «Γιατί δεν χαμογελάει;». Ένας ακόμη χρήστης έγραψε: «Ειλικρινά, τραγική επιλογή φωτογραφίας. Σίγουρα θα έχετε κάποια καλύτερη με χαμόγελα, σωστά; Τους αγαπώ αυτούς τους δύο. Έχουν κάνει τόσα πολλά, έχουν αντέξει τόσα, έχουν δεχθεί τόσο εκφοβισμό. Κι όμως, κάθε μέρα αγωνίζονται για εμάς. Βρείτε μια καλύτερη φωτογραφία. Την αξίζουν». Δεν έλειψαν και πιο αιχμηρά σχόλια, όπως «Θα σας σκότωνε να χαμογελάσετε;», «Δεν θα έπρεπε να χαμογελούν;» και «Η πραγματική έλλειψη χαμόγελου ταιριάζει με το μαύρο φόρεμα».