Η Πρωτοχρονιά των σελέμπριτι: Πού και πώς υποδέχτηκαν το 2026 οι διάσημοι Έλληνες

Ο νέος χρόνος βρήκε τους Έλληνες διάσημους σε στιγμές χαράς, να αναμετρώνται με τον εαυτό τους, με τις ευχές και τις επιθυμίες τους για το μέλλον. Καταγράφουμε το πώς αποχαιρέτησαν το 2025 και υποδέχτηκαν το 2026!

φωτογραφία Instagram

Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρης Λάλος: Ξέφρενος χορός

Το αγαπημένο ζευγάρι της showbiz υποδέχτηκε το 2026 στην ταράτσα ενός αθηναϊκού ξενοδοχείου χορεύοντας, σε κάτι που βέβαια θα μπορούσε να είναι και προϊόν ΑΙ! Ή μήπως ήταν;

Ηλία Βρεττός: Στα Ιμαλάια

Ο τραγουδιστής άλλαξε τον χρόνο κάνοντας ορειβασία και τι ορειβασία! «Αποχαιρετώ αυτή τη χρονιά με την κορυφαία μου στιγμή που ήταν η κατάκτηση της κορυφής Kalapathar στα Ιμαλάια. Απέναντι ακριβώς από την κορυφή του κόσμου Everest και σε υψόμετρο 5710 μέτρα, μετά από 3ωρη ανάβαση, έκανα και 60 κάμψεις κάτι το οποία αποτελεί -απ´όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής- παγκόσμιο ρεκόρ! Εύχομαι το 2026 να είμαστε γεροί, για να κατακτάμε κι άλλες κορυφές αδέρφια, κυριολεκτικά και μεταφορικά! Καλή μας χρονιά!».

φωτογραφία Instagram

Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης: Μαζί με... επιτραπέζια

Η ηθοποιός πέρασε οικογενειακά το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, συντροφιά με τον Γιώργο Γεροντιδάκη και τους φίλους τους, έπαιξαν επιτραπέζια, είδαν την Άννα Βίσση στο MEGA, της έπεσε και το φλουρί της βασιλόπιτας και όλα κομπλέ!

Ο Γεροντιδάκης επέλεξε να μας ευχηθεί με μια κοινή τους φωτογραφία από το πρόσφατο ταξίδι τους στο Παρίσι και έγραψε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενη, δημιουργική, γεμάτη όνειρα, μηνύματα, προκλήσεις νέα Χρονιά με όμορφες & ξεχωριστές στιγμές! Χρώματα, ήχοι, μουσικές & αρώματα να ομορφαίνουν την κάθε μας μέρα! 2026 αστέρια να σου χαρίσουν την λάμψη τους και 2026 φλόγες να κάψουν ό,τι σε εμπόδιζε να ορθοποδήσεις».

Ρούλα Κορομηλά: Αγάπη και κατανόηση

Η παρουσιάστρια γέμισε ευχές την ίδια, αλλά και εμάς μαζί. «Χρόνια πολλά γεμάτα υγεία και αγάπη. Κοντά στους δικούς μου ανθρώπους και σ’ αυτούς που πραγματικά με νοιάζονται. Χαρίστε συναίσθημα. Χρόνο. Αγκαλιά. Κατανόηση. Αγάπη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο οπότε εκτιμώ όσους βρίσκονται δίπλα μου. Την αγάπη μου και τα καλύτερα για όλους σας».

Μιμή Ντενίση: Οικογενειακές στιγμές

Η ηθοποιός μοιράστηκε μαζί μας σκέψεις, ευχές και οικογενειακές στιγμές. «Το 2025 ήταν για μένα μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Προσπάθειες επιτυχίες επιβραβεύσεις εμπόδια δυσκολίες αναμονές ταξίδια, αλλά με στήριξη κι αγάπη από την υπέροχη οικογένεια μου, τους αληθινούς φίλους μου που είναι μια δεύτερη οικογένεια και όλους εσάς που άλλους γνωρίζω προσωπικά κι άλλους από μακριά! Αγάπη!

Όταν υπάρχει ειρήνη, υγεία, αγάπη, όλα τα άλλα είναι δυνατά. Να ονειρεύεστε! Και να μην αφήνετε κανέναν να χαλάει τα όνειρα σας! Να μην λέτε ποτέ αυτό δεν γίνεται! Ελπίζω το 2026 να είναι μια χρονιά εκπλήρωσης των ονείρων μας! Και μια χρονιά με πιο χαρούμενες ειδήσεις. Καλή χρονιά σε όλους. Σας στέλνω την αγάπη μου και την ευχή να μην κοιτάτε τι σας λείπει, αλλά τι έχετε. Τα χρόνια φεύγουν τόσο γρήγορα και δεν αξίζει να περνάμε ούτε μια μέρα χωρίς χαρά».

φωτογραφία Instagram

Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Σε μέρη εξωτικά

Σε ένα επίγειο Παράδεισο, κάπου μακριά από την Ελλάδα άλλαξε χρόνο το ζευγάρι με την Μπόμπα να γράφει στο Instagram: «Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο. Και για αυτό αλλά και για πολλά όλα νιώθω ευγνωμοσύνη! 2025 σε ευχαριστώ! Και εύχομαι το 2026 να φέρει υγεία, αγάπη και μαγεία σε όλους μας».

Βίκυ Καγιά: Ανανεωμένη και έτοιμη για το 2026

Το μοντέλο έκανε μια ανασκόπηση των σημαντικότερων στιγμών της μέσα στο 2025 και έγραψε τις σκέψεις της στη σελίδα της στο Instagram. «Ευγνώμων για τις αναμνήσεις που με έκαναν να χαμογελάσω και για τις προκλήσεις που με έκαναν πιο δυνατή. Νέα όνειρα, νέοι στόχοι, νέα εγώ. Πάμε 2026».

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου: Και βουνό και πόλη

Η ηθοποιός ξεκίνησε τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς από τα Καλάβρυτα για να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη να πίνει ποτά με τις φίλες της. «Προσπαθώ να αποχαιρετώ τη χρονιά με μια εκδρομή στο βουνό. Αυτή τη φορά ανακαλύψαμε μια απίστευτη διαδρομή στο χωριό Κερτεζη. Φτάσαμε πάνω πάνω στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Νομίζω είναι η πιο όμορφη βόλτα ή από τις πιο όμορφες διαδρομές του ’25.

Όταν με ρωτάνε βουνό ή θάλασσα πάντα νιώθω μια άτυπη υποχρέωση να πω θάλασσα, αλλά θέλω να πω βουνό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω πιο κοντά στα όνειρα ή μάλλον πιο ψηλά. Φτάνω πιο απαλά στη συγκίνηση και στη συνειδητοποίηση που αξίζει ένα όνειρο. Οι άνθρωποι είναι δοτικοί και έτοιμοι να γλεντήσουν. Είναι σε ετοιμότητα καλοσύνης. Και ο αέρας είναι κρύος και αναζωογονητικός, σαν να μας καλωσορίζει σε μια κάθαρση.

Αυτή η παρέα πάντα με παρακινεί και με προσέχει όταν ξέρει ότι δειλιάζω. Με περιμένει στο hiking, μου βρίσκει ένα ξύλο για να κατέβω πιο εύκολα και μου λέει “το ’χεις”. Έτσι και εγω ονειρεύομαι για το ’26 να τολμάω περισσότερο και να είμαστε ΜΑΖΙ για να ονειρευόμαστε πιο μεγάλα όνειρα. Μαζί! Κρατήστε το, γιατί έχω πολλες ιδέες για το ’26».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αγκαλιά στον μικρό της εαυτό

Το μοντέλο μοιράστηκε μαζί μας μια φωτογραφία που έφτιαξε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και δείχνει την ίδια να αγκαλιάζει τη μικρή Ηλιάνα και να της στέλνει ένα μήνυμα από το… μέλλον. «Στη ζωή σου θα συμβούν πολλά. Το σημαντικό είναι να μένεις δυνατή και να κρατάς το χαμόγελό σου. Αυτό το φως θα σου δείχνει τον δρόμο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Θα μεγαλώσεις. Όσα κουβαλάς μέσα σου θα γίνουν πολύτιμα μαθήματα. Τα δάκρυα θα σε διδάξουν να νιώθεις βαθύτερα και οι φόβοι σιγά σιγά θα μετατραπούν σε θάρρος. Η ζωή θα σε πλάσει αθόρυβα, με τον δικό της ρυθμό, φέρνοντάς σου εμπειρίες που θα σε κάνουν πιο δυνατή.

Θα υπάρξουν στιγμές που θα κουραστείς, που το χαμόγελο θα μοιάζει βαρύ. Κι όμως, θα συνεχίσεις, όχι τέλεια, αλλά με γενναιότητα και ελπίδα. Κάποια μέρα θα συνειδητοποιήσεις πως δεν είσαι απλώς κάποια που προχώρησε παρά τις όποιες δυσκολίες. Έχεις γίνει μια γυναίκα που άντεξε, που έμαθε, που εξελίχθηκε. Και το χαμόγελό σου θα είναι ακόμα εκεί. Πιο ήρεμο, αλλά γεμάτο ζωντάνια. Κι αυτό το χαμόγελο δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, ελπίδα και η υπενθύμιση ότι κάθε μέρα σου ανήκει. Αντίο 2025! Σε ευχαριστώ για τη δύναμη και τα δώρα σου. Εύχομαι η νέα χρονιά να μας φέρει χαμόγελα και φως. Σας στέλνω την αγάπη μου και μια ζεστή αγκαλιά».

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Σύντομα γονείς

Το ζευγάρι που γνωρίσαμε στο “Survivor” μας αποκάλυψε τα πολύ ωραία νέα του που έρχονται να συμπληρώσουν την ευτυχία τους. «Θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει».