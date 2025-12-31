Δημήτρης Αρβανίτης για «Καποδίστρια»: «Με άφησε άναυδο, είναι παλιομοδίτικο, έφυγα από την αίθουσα»

Ο Δημήτρης Αρβανίτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” για τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή “Καποδίστριας” και αυτά που είπε δεν ήταν καθόλου κολακευτικά! «Είδα τον “Καποδίστρια”. Αυτή η ταινία κυριολεκτικά με άφησε άναυδο γιατί δεν είναι κινηματογράφος καν! Είναι συγκόλληση μεγάλων στιγμών ενός ήρωα.

Δραματουργικά δεν προχωρεί καθόλου, δεν βλέπει τον ήρωα σε βάθος. Επίσης, είναι παλιομοδίτικος στην αντίληψή του τόσο πολύ τόσο... γερασμένος που με ’πιασε κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να το δω όλο. Έφυγα απ' την αίθουσα.

Νομίζω ότι είναι μια φοβερά αποτυχημένη και επικίνδυνα κακή ταινία στο να δημιουργήσει ένα προηγούμενο όπου θα βλέπουμε τέτοιες καρικατούρες ηρώων που σημάδεψαν την ελληνικότητα».

Ο «Maestro» είναι υποκριτικά αφελής

Ο σκηνοθέτης έκανε και μια ανασκόπηση της τηλεοπτικής χρονιάς και φυσικά ούτε εκεί χαρίστηκε σε κανέναν! «Οι “Σέρρες” με αφήνουν αμήχανο. Ψάχνουν να βρουν το μέτρο και δεν το βρίσκουν. Ήθελε περισσότερη δουλειά στην προεργασία, να αφήσουμε δηλαδή απέξω μερικές εμμονές και να προβάλλουμε πρότυπα και μοντέλα μονίμως τα οποία θεωρούμε καταπιεσμένα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, επειδή τον έχω συνδέσει με τη Eurovision, ξέρει να πει αυτά που χρειάζεται, χωρίς να ωραιοποιεί, έχει τη ροή του σωστού λόγου. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει την ευκαιρία να το κάνει, δεν τον αλλάζεις. Το λέω γιατί η αλλαγή που έκανε η ΕΡΤ ήταν τραγική ενδιάμεσα και νομίζω ότι θα πρέπει να την παρουσιάζει στην Eurovision όσο ακόμα ο ίδιος θέλει.

Ο “Maestro” είναι ένα προϊόν εξαιρετικά καλά προσεγμένο. Δεν με αγγίζει καθόλου και στην υποκριτική είναι σχεδόν αφελές σε πολλά σημεία».