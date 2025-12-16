«Καποδίστριας»: Σε κλίμα συγκίνησης η πρεμιέρα της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού πραγματοποιήθηκε η πανελλήνια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Σε μια κατάμεστη αίθουσα, καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο, εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας, δημοσιογράφοι και φίλοι του σινεμά παρακολούθησαν την ταινία - αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.

Αγάπη Πολίτη, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Γιάννης Σμαραγδής, Σάσα Βαρδινογιάννη, Σίσσυ Πετσετάκη / Studio Panoulis

Θερμό χειροκρότημα

Ο Γιάννης Καλφακάκος, CEO της εταιρίας διανομής Tanweer, στον εναρκτήριο λόγο του, ευχαρίστησε συμπαραγωγούς και χορηγούς για την υποστήριξή τους στην ταινία και καλωσόρισε τον βραβευμένο σκηνοθέτη στη σκηνή.

Ακολούθησε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, όταν η Βίκυ Μπαφατάκη, εκπροσωπώντας το Βατικανό, βράβευσε την εκλιπούσα Ελένη Σμαραγδή, παραγωγό και σύζυγο του σκηνοθέτη, για την προσφορά της στον πολιτισμό.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (European Academy of Sciences and Arts), μέσω του καθηγητή και αντιπροέδρου της, Ιωάννη Λυριτζή, έθεσε επίσημα υπό την αιγίδα της Ακαδημίας την πρεμιέρα της ταινίας, καθώς και το σύνολο του έργου του Γιάννη Σμαραγδή.

Μαίρη Βιδάλη / Studio Panoulis

Πάνος Σκουρολιάκος / Studio Panoulis

Μιχάλης Ιατρόπουλος / Studio Panoulis

Ναλίτα Καρρέρ, Λουκίλα Καρρέρ / Studio Panoulis

Δώρο στο κοινό

Ο σκηνοθέτης, μετά την ολοκλήρωση της προβολής, κάλεσε στη σκηνή τους ηθοποιούς και τους συντελεστές, οι οποίοι έλαβαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στον ρόλο του Καποδίστρια θα δούμε τον Αντώνη Μυριαγκό, ενώ πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι: Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Δημήτρης Γεωργιάδης, Ναταλία Καποδίστρια, Μαίρη Βιδάλη, Καίτη Ιμπροχώρη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Τάσος Παλαντζίδης και Πάνος Σκουρολιάκος. Ο «Καποδίστριας» αναμένεται να συναντήσει το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου.