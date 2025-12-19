«Νίκος Ξυλούρης - Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα - Τι δήλωσε η χήρα του

Πλήθος κόσμου και καλλιτεχνών έδωσε το “παρών” στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης “Νίκος Ξυλούρης - Ο Αρχάγγελος της Κρήτης” που ανεβαίνει στο θέατρο ΗΒΗ σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και έχει βασιστεί στο κείμενο που έγραψε η φιλόλογος και συγγραφέας, Ζαχαρένια Πετράκη.

Αιμιλιανός Σταματάκης, Ουρανία Ξυλούρη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη / φωτογραφία NDP

Λευτέρης Σουλτάτος, Νικορέστης Χανιωτάκης / φωτογραφία NDP

Ross Daly, Μανώλης Κονταρός /φωτογραφία NDP

Στέφανος Κασσελάκης, Ουρανία Ξυλούρη / φωτογραφία NDP

Τόνια Δραγούνη, Όλγα Κεφαλογιάννη, Αγάπη Πολίτη / φωτογραφία NDP

Λευτέρης Σουλτάτος, Βάσω Λασκαράκη / φωτογραφία NDP

Μια βιωματική παράσταση

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλείτο ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει για πρώτη φορά θεατρικά, μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η πορεία του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής, μέχρι τις μπουάτ της Αθήνας και το αποκορύφωμα της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής. Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη, σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Παίζουν οι: Αιμιλιανός Σταματάκης, Μιχάλης Αεράκης, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Άρης Λεμπεσόπουλος, Μέμος Μπεγνής, Νίκος Καραγεώργης και Θανάσης Κουρλαμπάς. Αφηγείται και τραγουδά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.



«Ευχαριστώ που τον κρατάτε “ζωντανό”»

Στην πρεμιέρα παραβρέθηκε φυσικά και η χήρα του Νίκου Ξυλούρη, Ουρανία, που ευχαρίστησε τον κόσμο που τον κρατά “ζωντανό” εδώ και 45 χρόνια! «Ήταν πάρα, πάρα πολύ καλή η παράσταση, εξαιρετική. Δέκα φορές παραπάνω, πολλές φορές παραπάνω από ό,τι περίμενα. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που τον κρατάει ζωντανό σαράντα πέντε χρόνια», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day”.

Την ίδια στιγμή ο Αιμιλιανός Σταματάκης που υποδύεται τον Νίκο Ξυλούρη στην παράσταση μίλησε στην ίδια εκπομπή και ξεκαθάρισε πως δεν προσπαθεί να τον μιμηθεί. «Αν προσπαθούσα να μιμηθώ τον ίδιο τον άνθρωπο, φαντάζομαι θα υπήρχε σύγκριση ή ταύτιση με τον Νίκο Ξυλούρη. Τώρα δεν έχει πει κανένας ποτέ τίποτα τέτοιο, γιατί δεν προσπαθώ να μιμηθώ. Αν προσπαθώ κάτι, είναι να εκφράσω την ιδέα του τι ήταν αυτός ο άνθρωπος».