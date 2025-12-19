LIFE Γιώργος Μαζωνάκης Showbiz

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αδιαχώρητο στην πρεμιέρα του - Το μήνυμα που έστειλε από σκηνής

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την μήνυση περί ασέλγειας του 21χρονου τραγουδιστή εναντίον του, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε χθες στην πρεμιέρα του και ξεσήκωσε το κοινό που τον καταχειροκρότησε.

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε χθες το βράδυ, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στο νυχτερινό κέντρο «Ακτή Πειραιώς» και, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε το αδιαχώρητο καθώς ο τραγουδιστής έχει αμέτρητους ορκισμένους θαυμαστές που δεν χάνουν εμφάνισή του.

Ο Apon άνοιξε το πρόγραμμα και «ζέστανε» το κοινό πριν ο επιτυχημένος λαϊκός τραγουδιστής ανέβει στη σκηνή - γύρω στη 01:00 - και δώσει για ακόμα μια φορά τον καλύτερό του εαυτό ερμηνεύοντας τραγούδια που έχουν  αγαπηθεί μέσα στα χρόνια.

«Είναι σημαντικό να μην ντρέπεστε, για να περάσουμε καλά, να χαμηλώσουμε τα φώτα, να απλώσουμε κανένα χέρι» είπε ο καλλιτέχνης από σκηνής - καθώς έχει συνηθίσει τους fans του - να στέλνει τα μηνύματά του με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

Και όλα αυτά, λίγες μόλις ώρες μετά τη μήνυση για ασέλγεια που κατέθεσε εναντίον του ο 21χρονος τραγουδιστής Σ.Π. και την επίσημη ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη που μιλούσε για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης εις βάρος του τραγουδιστή.

