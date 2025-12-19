Τάκης Παπαματθαίου: «Ο καθένας από τον δρόμο μπορεί να παίξει σε σίριαλ - Πόσο πιο ξεφτίλα;»

Ο Τάκης Παπαματθαίου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” και κατακεραύνωσε όλους όσοι βρίσκουν άτομα στον δρόμο και τους επιλέγουν για να παίξουν στην τηλεόραση δίχως καν να είναι ηθοποιοί! «Το να παίζεις στο θέατρο είναι πολύ σκληρό επάγγελμα και γι’ αυτο πρέπει να το αγαπάς και να το έχεις ανάγκη, αλλιώς δεν αντέχεται με τίποτα. Μόνο εγώ “χτυπιέμαι”, αλλά πιστεύω πως πρέπει να επανέλθει η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού! Γιατί το επάγγελμά μας, ένα επάγγελμα χωρίς άδεια είναι ξεφτιλισμένο τελείως. Είναι γελοίο.

Είναι δυνατόν να είσαι ηθοποιός και να μην πας σε κάποια σχολή; Ένας σκηνοθέτης μπορεί να πάρει κάποιον από τον δρόμο, να τον επιλέξει για κάποιον λόγο και να του πει “παίξε εσύ τώρα σε αυτό το σίριαλ”. Πόσο πιο ξεφτίλα αυτό το επάγγελμα. Εντάξει, προσωρινά μπορεί κάποιος να σου φέρει εισιτήρια επειδή έχει followers ας πούμε στο Instagram. Από την άλλη όμως το σανίδι δεν σηκώνει ψέματα. Και για λόγους τάξης δεν θα έπαιζα με κάποιον που δεν έχει βγάλει σχολή υποκριτικής. Μπορεί να έχει ταλέντο ο άνθρωπος, όμως θέλει μια εκπαίδευση».

«Η τηλεόραση είναι 90% σαχλαμάρα»

Ο ηθοποιός μίλησε και για την τηλεόραση που έκανε εκείνος παλαιότερα και τη σύγκρινε με τη σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μέσο. «Πρόλαβα τις καλές εποχές της τηλεόρασης. Είχαμε κάνει κάτι το πρωτότυπο τότε με την Έλντα Πανοπούλου, το οποίο έσκιζε από νούμερα. Ήμασταν δύο ηθοποιοί - παρουσιαστές που κάναμε και ομαδικά σκετς και όλα αυτά άρεσαν πάρα πολύ.

Δεν βλέπω πια τηλεόραση, δεν έχω. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε γίνει τσιγκούνηδες -μάλλον- στην πνευματικότητα περιεχομένου. Οι πρωινές εκπομπές αφορούν περισσότερο γυναίκες που είναι στο σπίτι, φυσικά έχουν ένα ενδιαφέρον και πρέπει να έχουν αυτή την -καλώς εννοούμενη- ελαφράδα που έχουν. Από κει και πέρα όμως, ενώ η τηλεόραση είναι ένα εξαιρετικό μέσο, αλλά χρησιμοποιείται από ανθρώπους. Έχουμε ανάγκη και τη σαχλαμάρα για να χαλαρώσουμε, μόνο που είναι ανάποδα τα ποσοστά. Δηλαδή στην τηλεόραση το 10% είναι ποιότητα και το 90% είναι προς τη σαχλαμάρα, προς το ανούσιο, τίποτα».