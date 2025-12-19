Διονύσης Σαββόπουλος: Ο εγγονός του αφηγήθηκε δακρυσμένος άγνωστες ιστορίες με τον παππού του

Στην εκπομπή του Alpha «Πρωταγωνιστές» μίλησε ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου και θυμήθηκε ιστορίες που τον ''δένουν'' με τον παππού του, αλλά και δύσκολες στιγμές που δεν θα ξεχάσει.

«Ο παππούς μου προσπάθησε με τα εγγόνια του να επανορθώσει για όποια λάθη πίστευε ότι έκανε με τα δικά του παιδιά. Ηταν σαν να μας έδωσε τη λίγη παραπάνω αγάπη που δίνει ο παππούς στον εγγονό. Ηταν σαν να έχω κάποιες φορές δύο πατεράδες, τον Ρωμανό και τον Διονύση» εξομολογήθηκε.

Στην εκπομπή προβλήθηκε και ένα βίντεο στο οποίο ακούμε τον Διονύση Σαββόπουλο να λέει: «Αισθανόμουν σαν τους καταραμένους ποιητές που οι υπερβολές της ιδιοφυΐας τους τους οδηγούν στον θάνατο σε νεαρή ηλικία. Όμως γνώρισα φίλους, ανθρώπους που αγάπησα, τη γυναίκα της ζωής μου, την Άσπα. Κάναμε παιδιά τον υπέροχο Κορνήλιο και τον υπέροχο Ρωμανό, κάναμε υπέροχα και αξιαγάπητα εγγόνια, τον Διονύση και τον Αντρέα».

Μετά την προβολή του βίντεο ο συνονόματος εγγονός του εξήγησε: «Ακόμα μαζί είμαστε, νιώθω, ακόμα και αν δεν τον βλέπω μπροστά μου, ότι είναι γύρω, τον ακούω να λέει τα δικά του», είπε συγκινημένος.

Καθώς θυμήθηκε μια συναυλία του στη Σύρο το 2016 ανέφερε: «Είχε κακό φωτισμό η σκηνή και έβλεπα τα μαλλιά του πίσω άσπρα... μου θύμισε τον θάνατο και κατάλαβα ότι κάποια μέρα θα πεθάνει και τότε έκλαψα για πρώτη φορά για τον παππού. Και μετά από πολλά χρόνια του το είπα του παππού αυτό για να καταλάβει ότι με συγκινεί πολλές φορές».

Και συνέχισε: «Δεν τον είδα ποτέ στο νοσοκομείο αλλά ένα πρωί με πήρε ο μπαμπάς facetime στο Ρότερνταμ 6 το πρωί. Μίλησα με τον παππού, δεν τον έβλεπα αλλά μου έλεγε “λεβεντιά μου πόσο όμορφος είσαι” και την ίδια ημέρα πέθανε, οπότε του μίλησα την τελευταία ημέρα της ζωής του».