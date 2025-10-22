Όταν ο Σαββόπουλος είπε «όχι» σε βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης - Ντοκουμέντο με Μερκούρη, Λοΐζο

Μία από τις όχι τόσο γνωστές στιγμές στην πολυκύμαντη διαδρομή του Διονύση Σαββόπουλου, ήταν όταν κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1976, αλλά αρνήθηκε να το παραλάβει.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός είχε γράψει τότε τη μουσική για την ταινία «Happy Day» του Παντελή Βούλγαρη, η οποία αφορούσε τη ζωή, τις κακουχίες και τα βασανιστήρια που περνούσαν οι κρατούμενοι στη Μακρόνηση την περίοδο λίγο μετά τον Πόλεμο.

Ο Σαββόπουλος βρέθηκε τότε σε μία από τις κορυφαίες δημιουργικές του στιγμές, με την ταινία να γυρίζεται βέβαια στο φυσικό χώρο της Μακρονήσου και τον τραγουδοποιό να βρίσκεται και αυτός εκεί.

Έγραψε μουσική πάνω σε κείμενα και ποιήματα των ίδιων των κρατουμένων της εποχής -όπως δημοσιεύονταν σε περιοδικά του «στρατοπέδου»- ρυθμούς που συναντούσαν τα ευρωπαϊκούς ήχους του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, ένα υπέροχο (και διαχρονικό) λαϊκό κομμάτι με τίτλο «Λαϊκός Τραγουδιστής» που ερμήνευσε ο -πραγματικός λαϊκός τραγουδιστής- Μιχάλης Μενιδιάτης αλλά και μια μελωδία πάνω σε αγγλικό χριστουγεννιάτικο ύμνο.

Για τη μουσική του στο «Happy Day», ο Διονύσης Σαββόπουλος κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής για ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1976, ωστόσο μετά από μια σύντομη ευχαριστήρια ομιλία, με πολιτικό σαρκασμό, αρνήθηκε να το παραλάβει.

Στη συνέχεια, ο τραγουδοποιός πήρε την κιθάρα του και ερμήνευσε το τραγούδι «Σχόλιο», ένα από αυτά που συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack, ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε στην ίδια την ταινία. Αυτό καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο από εκείνη τη στιγμή, ενώ δίπλα στον Σαββόπουλο διακρίνονται μέλη της τότε επιτροπής του φεστιβάλ, μεταξύ αυτών ο Μάνος Λοΐζο και η Μελίνα Μερκούρη.

Άλλη μια απόδειξη ότι η πλούσια διαδρομή του Διονύση Σαββόπουλου, που άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 81 ετών, είναι συνδεδεμένη με πολλές και τόσο διαφορετικές στιγμές από την ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.