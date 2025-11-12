«Το ροκ του μέλλοντός μας»: Το νέο άλμπουμ - φόρος τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο

Ο πρωτεργάτης των τραγουδοποιών Διονύσης Σαββόπουλος συνεχίζει να χαράσσει «Το ροκ του μέλλοντός μας» έχοντας αφήσει ως παρακαταθήκη τα σπουδαία τραγούδια του που παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα.

Σύγχρονη προσέγγιση

Ο Ορέστης Πλακίδης παρουσιάζει 16 από τα τραγούδια του αξέχαστου Νιόνιου μέσα από τη δική του ματιά, με μια σύγχρονη προσέγγιση, σε ένα άλμπουμ με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen.

Τα τραγούδια ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά) οι Σπύρος Γραμμένος, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζώρτζια Κεφαλά, Klavdia, Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Μυλωνάς, Εύα Ξένου, Φώτης Σιώτας και Μανώλης Φάμελλος.

Ο σύγχρονος ήχος και η μοντέρνα ματιά που έχουν αυτά τα τραγούδια θα μπορέσουν να φτάσουν και σε ένα άλλο κοινό που ίσως δεν τα γνωρίζει και ενδεχομένως να αγαπηθούν εκ νέου και να έχουν ακόμη μία λαμπρή καριέρα στη μουσική μας ιστορία.

Πρωτότυπες εκτελέσεις από τον Νιόνιο

Παράλληλα στο άλμπουμ αυτό υπάρχουν και δύο πρωτότυπες εκτελέσεις τραγουδιών από τον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο στα κομμάτια «Το Κιλελέρ» και «Τα παιδιά που χάθηκαν».

«Το ροκ του μέλλοντός μας», είναι τώρα διαθέσιμο ψηφιακά και σύντομα θα κυκλοφορήσει σε CD και σε βινύλιο, δεν αποτελεί απλά ένα άλμπουμ με αγαπημένα τραγούδια, αλλά συνιστά έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον θρυλικό Διονύση Σαββόπουλο.