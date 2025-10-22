Διονύσης Σαββόπουλος: Οι τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο - Συγκινεί η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Θλίψη στο πανελλήνιο σκόρπισε ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, του σπουδαίου τραγουδοποιού που σημάδεψε με το έργο του πολλές γενιές, σε ηλικία 81 ετών.

Καλλιτέχνες, πολιτικοί και άλλες προσωπικότητες του δημόσιου βίου αποτίουν από χθες φόρο τιμής στον μεγάλο Έλληνα μουσικό, ποιητή και διανοούμενο.

Μεταξύ αυτών και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία συνδέθηκε φιλικά με τον Διονύση Σαββόπουλο τα τελευταία χρόνια. Η κ. Σακελλαροπούλου μοιράστηκε δημόσια την τελευταία επαφή που είχε μαζί του, όταν εκείνος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

«Ήταν ένα δώρο για την Ελλάδα. Εμφανίστηκε λίγο πριν τη Χούντα και από τότε είχε διαρκή μουσική παρουσία. Εμείς του ’60 οι εκδρομείς, όπως λέγαμε, ταυτιστήκαμε μαζί του και με τις μουσικές του, όλοι πιστεύω, σε κάποια φάση της ζωής μας ο καθένας», τόνισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μιλώντας στο MEGA News.

«Ο Σαββόπουλος ήταν μοναδικός. Δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις τη μουσική από το στίχο του. Ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο που δεν θα επανηφθεί», είπε.

«Είχα την ευτυχία να συνδεθώ μαζί του και με την Άσπα τα τελευταία χρόνια. Εμένα με αποκαλούσε την καινούρια παιδική του φίλη, κάτι που θεωρώ πολύ συγκινητικό», ανέφερε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και πρόσθεσε: «Μέσα από αυτά που μοιραστήκαμε νιώσαμε μεγάλη εγγύτητα».

«Ο Διονύσης ήταν πολύ κοινωνικός. Ήθελε να αγαπάει και να αγαπιέται. Και νομίζω ότι πήρε πολύ αγάπη, με το βιβλίο του, τις συναυλίες του», σημείωσε.

«Χθες τον είδα το απόγευμα, λίγο πριν πεθάνει. Κι ενώ ήξερα ότι ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος.

Ήταν ήρεμος και χαμογελαστός. Έτσι θέλω να τον θυμάμαι», είπε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.