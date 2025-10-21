Η τελευταία συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου - «Έπρεπε να γίνω 80 χρονών…»

Πλήθος κόσμου είχε υποδεχτεί τον Διονύση Σαββόπουλο στις δύο συναυλίες που έδωσε το καλοκαίρι, στο πλαίσιο του Rockwave Festival, που έμελλαν να είναι και οι τελευταίες εμφανίσεις του μεγάλου τραγουδοποιού μπροστά στο κοινό, καθώς ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 81 ετών.

Αυτή μάλιστα υπήρξε η πρώτη φορά που ο σπουδαίος μουσικό είχε προσκληθεί στο διάσημο φεστιβάλ της ροκ μουσικής, με τον ίδιο να «παραπονιέται» χιουμοριστικά σε ένα βίντεο ότι «έπρεπε να γίνει 80 χρονών για να με φωνάξουν στο Rockwave».

Στη σκηνή του Terra Vibe στη Μαλακάσα, ο Διονύσης Σαββόπουλος ανέβηκε το Σάββατο 14 Ιουνίου, ενώ το Σάββατο 21 Ιουνίου βρέθηκε στο Terra Republic στη Θεσσαλονίκη. Μαζί του ήταν η Κλαυδία, με τον τραγουδοποιό να της πλέκει για μια ακόμα φορά το εγκώμιο, καθώς στο παρελθόν την είχε συμπεριλάβει στο μουσικό του σχήμα κατά τα πρώτα βήματά της στο τραγούδι.

Στο πλάι του μεγάλου τραγουδοποιού βρέθηκε επίσης ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί ήδη από πολλά χρόνια πριν.

Στη συναυλία συμμετείχε η εξαιρετική τραγουδίστρια Δήμητρα Σιετή, όπως και ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, ο «δαίμονας του μπάσου» -όπως συνήθιζε να τον αποκαλεί ο Διονύσης Σαββόπουλος- που βρισκόταν πάντα μαζί του στη σκηνή εδώ και δεκαετίες.