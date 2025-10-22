Το «αντίο» του Αρκά στον Διονύση Σαββόπουλο: «Βάλε στην σκιά σου τούτο το παιδί...»

Στον Διονύση Σαββόπουλο είναι αφιερωμένη η σημερινή «Καλημέρα» του Αρκά.

Σε ένα μαύρο φόντο επέλεξε να γράψει κάποιους στίχους από το τραγούδι του «Σαν τον Καραγκιόζη», το οποίο κυκλοφόρησε το 1975.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Καλημέρα

Λευκό μου σεντονάκι λάμπα μου τρελή

Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει

Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί

Που δεν έχει απόψε πού να πάει πού να πάει».

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αρκά στον Διονύση Σαββόπουλο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε σε ηλικία 81 ετών την Τρίτη (21/10). Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη, καθώς ήταν ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Συνθέτης, στιχουργός και πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών που χαρακτήρισε τη γενιά του και δημιούργησε «σχολή» στο τραγούδι με τον ευρηματικό και ανατρεπτικό του στίχο καθώς και με τους μουσικούς συγκερασμούς του και τις εμπνευσμένες παραγωγές του, ο Δ. Σαββόπουλος με την δημιουργική του παρουσία επηρέασε καταλυτικά όλα τα ρεύματα και τις μουσικές τάσεις.