Διονύσης Σαββόπουλος: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία - Θα τελεστεί δημοσία δαπάνη

Το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, ο αγαπημένος μας «Νιόνιος» έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών και το τελευταίο αντίο θα το πουν φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, ενώ όπως έγινε γνωστό η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Να αναφέρουμε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ όλη τη διαδικασία αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, η οικογένεια με ανακοίνωση στα social media αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο. «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Η σύζυγος του: Άσπα. Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα. Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας».

Ο «Νιόνιος» της ελληνικής μουσικής σκηνής είχε μιλήσει σε παλαιότερη συνέντευξή του για τον θάνατο και τον είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτο πράγμα». «Εάν όμως αποδεχθείς ότι υπάρχει, τότε αρχίζει η αληθινή ζωή», είχε υποστηρίξει.