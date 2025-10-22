«Long play»: Το τελευταίο ντοκιμαντέρ του Διονύση Σαββόπουλου απόψε 22/10 στον ΣΚΑΪ

Νωρίτερα από το προγραμματισμένο κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Long play» με τον Διονύση Σαββόπουλο να αφηγείται τη ζωή του.

Το κανάλι του Νέου Φαλήρου αποχαιρετά σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 21.00, τον Νιόνιο της καρδιά μας με την έκτακτη μετάδοση του πρώτου από τα 6 αδημοσίευτα ακόμη ντοκιμαντέρ που είναι αφιερωμένα στη ζωή του. Πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο μεγάλος μας τραγουδοποιός, ενώ τη δημοσιογραφική επιμέλεια έκανε ο Παύλος Τσίμας.

Τελευταία κιθάρα

Στα ντοκιμαντέρ αυτά που έμελλε να είναι και η τελευταία παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, ο ίδιος διηγείται ιστορίες που σημάδεψαν την ζωή του, αλλά και τις ζωές όλων μας από το 1965 που κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο ως σήμερα.

Για τελευταία φορά τραγουδάει με την κιθάρα και τη μοναδική φωνή του τραγούδια που αγαπήσαμε όλοι από τη δισκογραφία του.

Ζωή μέσω animation

Στα «Long play», που θα μεταδοθούν, όπως είχαν προγραμματιστεί τον Νοέμβριο, μιλούν στον Παύλο Τσίμα προσωπικότητες που διασταυρώθηκαν με τον Νιόνιο στα εύκολα και στα δύσκολα.

Το εικαστικό κομμάτι που είναι τηλεοπτικά καινοτόμο, έχει την υπογραφή του Αλέξη Κυριτσόπουλου, του συνοδοιπόρου και φίλου του Σαββόπουλου, με έργα που σχεδίασε ειδικά για το συγκεκριμένα ντοκιμαντέρ τα οποία αποκτούν ζωή μέσω animation.