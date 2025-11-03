«Εξέλιξη»: Η αιχμηρή «καλημέρα» του Αρκά μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Με έναν αιχμηρό σκίτσο είπε την «καλημέρα» του ο Αρκάς το πρωί της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου.

Στο σκίτσο εμφανίζεται μια φιγούρα ενός ανθρώπου των σπηλαίων, αρχικά με ένα ρόπαλο και ύστερα με ένα καλάσνικοφ. «Εξέλιξη» γράφει ο Αρκάς στην εικόνα του.

Τα σχόλια έπεσαν «βροχή» κάτω από την ανάρτηση. «”Ο πρώτος άνθρωπος που αντί να πετάξει μια πέτρα είπε μια λέξη , ήταν ο θεμελιωτής του Πολιτισμού μας.” Φρόιντ Χιλιάδες χρόνια πέρασαν από τότε. Όχι όμως για όλους …», γράφει κάποιος.

«Και ένα τρίτο σκίτσο έπρεπε να κάνεις να κρατά στυλό και να ψηφίζει.. και ξέρεις τι ψηφίζουν αυτοί Αρκά…», σχολιάζει κάποιος άλλος.

«Μια χούφτα υπανάπτυκτοι ξεφτιλίζουν το νησί μας και τη χώρα διεθνώς», είναι ένα ακόμη σχόλιο.