Αρκάς: «Πως ξεχωρίζουμε ένα βλάκα από έναν έξυπνο» - Τι απάντησε ο «Προφήτης»

Μια «καλημέρα» αφιερωμένη στην ανθρώπινη βλακεία, ήταν το σημερινό, Τετάρτη (3/12) σκίτσο του Αρκά προς τους διαδικτυακούς του φίλους στο Facebook

Ο Προφήτης του Αρκά έχει τον εξής διάλογο στο σκίτσο:

«– Προφήτη, πώς ξεχωρίζουμε έναν βλάκα από έναν έξυπνο;

– Τους ρωτάτε: "Ποιος απ’ τους δυο σας είναι ο έξυπνος;". Αυτός που θα απαντήσει είναι ο βλάκας».