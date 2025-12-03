LIFE Αρκάς

Αρκάς: «Πως ξεχωρίζουμε ένα βλάκα από έναν έξυπνο» - Τι απάντησε ο «Προφήτης»

Η «καλημέρα» του γνωστού σκιτσογράφου αφιερωμένη στην ανθρώπινη βλακεία.

ARKAS -The Original Page / Facebook
Μια «καλημέρα» αφιερωμένη στην ανθρώπινη βλακεία, ήταν το σημερινό, Τετάρτη (3/12) σκίτσο του Αρκά προς τους διαδικτυακούς του φίλους στο Facebook

Ο Προφήτης του Αρκά έχει τον εξής διάλογο στο σκίτσο:

«– Προφήτη, πώς ξεχωρίζουμε έναν βλάκα από έναν έξυπνο;

– Τους ρωτάτε: "Ποιος απ’ τους δυο σας είναι ο έξυπνος;". Αυτός που θα απαντήσει είναι ο βλάκας».

