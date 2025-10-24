Η «καλημέρα» του Αρκά ενόψει 28ης Οκτωβρίου με ιδέα για... πενθήμερο ξεκούρασης

Με χιουμοριστικό τρόπο, ο Αρκάς καλημερίζει και σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, το κοινό του μέσα από το νέο του σκίτσο ενόψει της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Στο σκίτσο που ανέβασε στη σελίδα του στο Facebook πρωταγωνιστούν η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, με την πρώτη να γκρινιάζει για τη δουλειά και τις άλλες δύο να σκαρώνουν… πονηρό σχέδιο για ένα πενθήμερο ξεκούρασης ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Κάποιοι δηλώνουν άρρωστοι, άλλοι «ημιαργία» και άλλοι απλώς «τηλεργασία». Το αποτέλεσμα; Ένα πενθήμερο εθνικής χαλάρωσης, από Παρασκευή έως Τρίτη.

Στο σκίτσο, η Παρασκευή εμφανίζεται με φλιτζάνι καφέ λέγοντας: «Ποιος πάει τώρα για δουλειά, ρε γαμώτο!», ενώ το Σάββατο τη συμβουλεύει: «Μην πας! Κάνε την άρρωστη, να ψήσουμε και τη Δευτέρα να φύγουμε πενθήμερο!».