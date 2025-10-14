Η «βουβή» καλημέρα του Αρκά μέσα στα χαλάσματα και η ειρήνη που αξίζει να περιμένουμε

Ο Αρκάς λέει τη σημερινή (14/10) του «Καλημέρα» με ένα σκίτσο που μιλά για την ελπίδα μετά τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων στις οικογένειές τους.

Ένα λευκό περιστέρι, σύμβολο ειρήνης και ζωής, κάθεται πάνω στα ερείπια. Πάνω του πέφτει μια αχτίδα φωτός που υποδηλώνει ότι υπάρχει πάντα λόγος να συνεχίσουμε να ελπίζουμε.

Ωστόσο το περιστέρι του Αρκά δεν είναι απλώς σύμβολο. Είναι μήνυμα. Ο σκιτσογράφος μας θυμίζει πως μέσα στα χαλάσματα μπορεί να γεννηθεί κάτι νέο. Ότι η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένη, αλλά πάντα αξίζει να την περιμένουμε και να προσπαθούμε συνεχώς για αυτή.

Είναι μια «Καλημέρα» διαφορετική. Δεν έχει χιούμορ ούτε ειρωνεία — έχει συναίσθημα. Με την απλότητά της, αποτυπώνει με δύναμη την αντίθεση ανάμεσα στη φθορά και την ελπίδα, στην καταστροφή και την επιμονή της ζωής.

