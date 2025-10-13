Συγκλονιστική στιγμή: Όμηροι μιλούν με βιντεοκλήση με τους αγαπημένους τους πριν αφεθούν ελεύθεροι

Ισραηλινοί όμηροι, λίγα λεπτά πριν αφεθούν ελεύθεροι από τη Λωρίδα της Γάζας όπου κρατούνταν, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα για πρώτη φορά από την ημέρα που αιχμαλωτίστηκαν από μαχητές της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι δεσμοφύλακές τους έδωσαν στους ομήρους τα κινητά τους για μια βιντεοκλήση με τις οικογένειές τους.

Σε ένα από τα βίντεο, η Εινάβ Ζανγκάουερ, μητέρα του Ματάν Ζανγκάουερ, διακρίνεται να συνομιλεί με τον γιο της. «Έρχεσαι σπίτι, όλοι έρχεστε σπίτι», του είπε με δάκρυα στα μάτια. «Τέλειωσε ο πόλεμος».

Israeli captives talk to their families over the phone shortly upon their release by the Palestinian resistance this morning as part of the exchange deal. pic.twitter.com/os6iAw8fs9 — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025

Ισραηλινά ΜΜΕ έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες και άλλων ομήρων, μεταξύ των οποίων οι αδελφοί Νταβίντ και Αριέλ Κούνιο και ο Νίμροντ Κοέν, από βιντεοκλήσεις τους με συγγενικά τους πρόσωπα.

Η μητέρα των Κούνιο, Σίλβια, είπε συγκινημένη ότι κατάφερε να μιλήσει με τα παιδιά της. «Δεν άκουγα τίποτε, αλλά τους είδα και αυτό αρκεί», δήλωσε κλαίγοντας από χαρά στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Τα δύο αδέλφια Κούνιο εμφανίστηκαν στη βιντεοκλήση με ψεύτικες στολές παραλλαγής, σαν κι αυτές που φορούσαν οι όμηροι που απελευθερώθηκαν στις αρχές του έτους. «Είναι καλά», είπε η μητέρα.

Ο Γιοτάμ Κοέν δήλωσε ότι είπε στον αδελφό του Νίμροντ ότι «δείχνει όπως πάντα όμορφος. Μας είπε ότι είναι καλά και μας αγαπά και ότι το μόνο που θέλει είναι να μας δει. Θα τον αγκαλιάσουμε σύντομα», είπε.



Η Σίλβια Κοέν φέρεται να είπε ότι παραλίγο να μη σηκώσει το κινητό της επειδή δεν αναγνώρισε τον αριθμό της εισερχόμενης κλήσης.

