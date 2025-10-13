«Ο πρόεδρος της ειρήνης»: Κόκκινα καπέλα τύπου MAGA για την υποδοχή του Τραμπ στην Κνεσέτ

Με κόκκινα καπέλα που γράφουν «Τραμπ ο πρόεδρος της ειρήνης» θα υποδεχτούν τον Αμερικανό πρόεδρο όσοι βρίσκονται στην Κνεσέτ.

Συγκεκριμένα, το προσωπικό της Κνεσέτ μοίρασε τα κόκκινα καπέλα με το σύνθημα λίγο πριν την άφιξη του Τραμπ και την ομιλία του.

Τα εν λόγω καπέλα μοιάζουν με τα αγαπημένα καπέλα του Αμερικανού προέδρου, στα οποία πέρα από το σύνθημα «Make America Great Again» ο Τραμπ έχει γράψει κι άλλα μηνύματα.

Knesset staff distribute red baseball caps patterned on the “Make America Great Again” caps worn by US President Donald Trump’s diehard supporters ahead of his upcoming speech in the Knesset plenum.



The caps bear the slogan “Trump the peace president.” pic.twitter.com/CfG2NFKwGI — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

Τι έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ

Φτάνοντας στην Κνεσέτ, ο Τραμπ χαιρέτησε σύντομα τον Πρόεδρο της Κνέσετ Αμίρ Οχάνα και στη συνέχεια κάθισε για να υπογράψει το βιβλίο επισκεπτών.

«Είναι μεγάλη μου τιμή. Μια υπέροχη και όμορφη μέρα, μια νέα αρχή», γράφει με ένα παχύ μαύρο μαρκαδόρο, πλαισιωμένος από τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τη σύζυγό του, τον Οχάνα και τη σύντροφό του.

Ο Τραμπ θα είναι ο τέταρτος πρόεδρος των ΗΠΑ που θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ.