«Ο πρόεδρος της ειρήνης»: Κόκκινα καπέλα τύπου MAGA για την υποδοχή του Τραμπ στην Κνεσέτ
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο τέταρτος πρόεδρος των ΗΠΑ που θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ.
Με κόκκινα καπέλα που γράφουν «Τραμπ ο πρόεδρος της ειρήνης» θα υποδεχτούν τον Αμερικανό πρόεδρο όσοι βρίσκονται στην Κνεσέτ.
Συγκεκριμένα, το προσωπικό της Κνεσέτ μοίρασε τα κόκκινα καπέλα με το σύνθημα λίγο πριν την άφιξη του Τραμπ και την ομιλία του.
Τα εν λόγω καπέλα μοιάζουν με τα αγαπημένα καπέλα του Αμερικανού προέδρου, στα οποία πέρα από το σύνθημα «Make America Great Again» ο Τραμπ έχει γράψει κι άλλα μηνύματα.
Τι έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ
Φτάνοντας στην Κνεσέτ, ο Τραμπ χαιρέτησε σύντομα τον Πρόεδρο της Κνέσετ Αμίρ Οχάνα και στη συνέχεια κάθισε για να υπογράψει το βιβλίο επισκεπτών.
«Είναι μεγάλη μου τιμή. Μια υπέροχη και όμορφη μέρα, μια νέα αρχή», γράφει με ένα παχύ μαύρο μαρκαδόρο, πλαισιωμένος από τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τη σύζυγό του, τον Οχάνα και τη σύντροφό του.
