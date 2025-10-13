«Μία σπουδαία ημέρα»: Δείτε LIVE την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ

Ομιλία στην ισραηλινή Βουλή απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που και οι 20 όμηροι που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ενώ και οι 20 όμηροι βρίσκονται πλέον σε ισραηλινό έδαφος.

Πριν από την ομιλία του στην Κνεσέτ, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος έχει επίσης συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τη Μέση Ανατολή.

«Είναι μια υπέροχη μέρα»

Ο Τραμπ, μπαίνοντας στην Κνεσέτ διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος τελείωσε οριστικά. «Είναι μια υπέροχη μέρα», είπε στεκόμενος δίπλα στον Νετανιάχου. «Αυτό είναι ένα εντελώς νέο ξεκίνημα και νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο». «Η αγάπη στους δρόμους ήταν απλά απίστευτη», δήλωσε ο Τραμπ. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε σχετικά με την Χαμάς ανέφερε: «Θα συμμορφωθούν». «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτούς», είπε για τους ομήρους. «Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή». «Ήταν πολύ γενναίοι», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάθισε να υπογράψει και το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ. «Είναι μεγάλη μου τιμή. Μια υπέροχη και όμορφη μέρα, μια νέα αρχή», έγραψε με ένα παχύ μαύρο μαρκαδόρο, πλαισιωμένος από τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τη σύζυγό του, τον Οχάνα και τη σύντροφό του.

Το Air Force One προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ισραήλ Μπεν Γκουριόν γύρω στις 10 π.μ. Μετά την ομιλία του ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Και ο Νετανιάχου στην σύνοδο για τη Γάζα

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου της Αιγύπτου, ο Νετανιάχου θα παραστεί στην σύνοδο κορυφής για τη Γάζα. «Τόσο ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς όσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη, προκειμένου να εδραιώσουν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους σε αυτήν», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τις οικογένειες των ομήρων πριν απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κνέσετ. Μόνο οι φωτογράφοι της κυβέρνησης του Τραμπ και του Νετανιάχου είχαν πρόσβαση. Ωστόσο, ένας βοηθός του Τραμπ δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο της συνάντησης πριν από την ομιλία του Τραμπ. Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν ο Τραμπ θα συναντούσε κάποιον από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν πρόσφατα την Τρίτη, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που μεσολάβησε οι ΗΠΑ.

Απελευθερώθηκαν και οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, καθώς 38 λεωφορεία έχουν περάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ποιοι είναι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τα ονόματα των 13 κρατουμένων που απελευθερώθηκαν τελευταίοι είναι τα εξής:

Elkana Bohbot, 36

Rom Braslavski, 21

Nimrod Cohen, 20

Ariel Cunio, 28

David Cunio, 35

Evyatar David, 24

Maxim Herkin, 37

Eitan Horn, 38

Segev Kalfon, 27

Bar Kupershtein, 23

Yosef Haim Ohana, 25

Avinatan Or, 32

Matan Zangauker, 25

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι απελευθερώθηκαν οι εξής:

Matan Angrist

Gali και Ziv Berman

Alon Ahel

Eitan Mor

Guy Gilboa-Dalal

Omri Miran

Ο Gali Berman και ο Ziv Berman. Πηγή: Reuters

Ο Eitan Abraham Mor. Πηγή: Reuters