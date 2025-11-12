Παρέμβαση Τραμπ στο Ισραήλ: Απαιτεί να δοθεί δικαστική χάρη στον Νετανιάχου

Ευθεία παρέμβαση στα εσωτερικά ενός τρίτου κυρίαρχουν κράτους από τον Ντόναλντ Τραμπ . Ο αμερικανός πρόεδρος με τον πλέον επίσημο τρόπο ζητάει να σταματήσει η δίωξη σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε μια κίνηση που -μάλλον- δεν έχει προηγούμενο στα παγκόσμια χρονικά και ξεφεύγει από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου ή διπλωματικού τακτ, ο Τραμπ με επιστολή που απέστειλε στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζοκ, τον καλεί να δώσει πλήρη χάρη στον πρωθυπουργό Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας την νομική υπόθεση εναντίον του πολιτική και άδικη.

Πρακτικά ο αμερικανός πρόεδρος, που δεν φημίζεται και τόσο για την αγάπη του στους κανόνες και το διεθνές δίκαιο ζητά από την ανεξάρτηση δικαιοσύνη ενός τρίτου κράτους να σταματήσει την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Νετανιάχου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόνανλτ Τραμπ απαιτεί να σταματήσει η δικαστική δίωξη σε βάρος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Την ημέρα της υπογραφής της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ο αμερικανός πρόεδρος μέσα στην βουλή του Ισραήλ παρουσία τόσο του προέδρου Χερζόγκ, του Νετανιάχου αλλά και όλων των βουλευτών του Ισραήλ είχε ζητήσει προφορικά να σταματήσει η δίκη κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Οι υποθέσεις, 1000, 2000 και 3000

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δικάζεται από το 2020 σε τρεις υποθέσεις διαφθοράς που συγκλονίζουν την ισραηλινή πολιτική σκηνή. Κατηγορείται για δωροληψία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, σε υποθέσεις που αφορούν τη λήψη πολυτελών δώρων από επιχειρηματίες (Υπόθεση 1000), μυστικές συνεννοήσεις με εκδότη για ευνοϊκή δημοσιότητα (Υπόθεση 2000) και ρυθμιστικά οφέλη προς τον όμιλο τηλεπικοινωνιών Bezeq με αντάλλαγμα θετική κάλυψη από τον ιστότοπο Walla! (Υπόθεση 4000). Ο Νετανιάχου αρνείται κάθε κατηγορία, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη. Η πολύχρονη δίκη θεωρείται δοκιμασία για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία στο Ισραήλ.

Αναλυτικά η απίστευτη επιστολή Τραμπ:

Εξοχότατε

Ισαάκ Χέρτζογκ

Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ

Ιερουσαλήμ

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Είναι τιμή μου να σας γράφω αυτή την ιστορική στιγμή, καθώς μαζί μόλις εξασφαλίσαμε την ειρήνη που αναζητείται εδώ και τουλάχιστον 3.000 χρόνια. Σας ευχαριστώ, εσάς και όλους τους Ισραηλινούς, για τη θερμή και ευγενική φιλοξενία σας, και αναφέρομαι σε ένα βασικό θέμα της ομιλίας μου στην Κνεσέτ.

Καθώς το μεγάλο Κράτος του Ισραήλ και ο θαυμαστός εβραϊκός λαός αφήνουν πίσω τους τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές των τελευταίων τριών ετών, σας καλώ να δώσετε πλήρη αμνηστία στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος υπήρξε ένας αποφασιστικός και δυναμικός πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, και τώρα οδηγεί το Ισραήλ σε μια εποχή ειρήνης — κάτι που περιλαμβάνει και τη συνεχιζόμενη δουλειά μου με ηγέτες της Μέσης Ανατολής για να προστεθούν πολλές ακόμη χώρες στις ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει σταθεί όρθιος για το Ισραήλ απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους και δύσκολες συνθήκες, και η προσοχή του δεν πρέπει να αποσπάται άσκοπα.

Αν και σέβομαι απόλυτα την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις απαιτήσεις του, πιστεύω ότι η «υπόθεση» εναντίον του Μπίμπι, ο οποίος πολέμησε στο πλευρό μου για πολύ καιρό, ακόμη και απέναντι στον σκληρό αντίπαλο του Ισραήλ, το Ιράν, αποτελεί πολιτικά υποκινούμενη και αδικαιολόγητη δίωξη.

Ισαάκ, έχουμε δημιουργήσει μια εξαιρετική σχέση, για την οποία είμαι ευγνώμων και τιμημένος, και συμφωνήσαμε αμέσως μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου τον Ιανουάριο ότι το επίκεντρο έπρεπε να είναι η επιστροφή των ομήρων και η ολοκλήρωση της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τώρα που έχουμε πετύχει αυτές τις πρωτοφανείς επιτυχίες και συγκρατούμε τη Χαμάς, ήρθε η ώρα να επιτρέψετε στον Μπίμπι να ενώσει το Ισραήλ, παραχωρώντας του χάρη και τερματίζοντας αυτή την «δικαστική εκστρατεία» μια και καλή.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.

Με εκτίμηση,

Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής