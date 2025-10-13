Ο Τραμπ αποθεώνεται με standing ovation στην Κνεσέτ: «Μια νέα αρχή, μεγάλη τιμή»

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Μια καταπληκτική και όμορφη ημέρα, μια νέα αρχή», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, υπό το βλέμμα του προέδρου του ισραηλινού Κοινοβουλίου, Αμίρ Οχάνα και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ, μπαίνοντας στην Κνεσέτ διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος τελείωσε οριστικά. «Είναι μια υπέροχη μέρα», είπε στεκόμενος δίπλα στον Νετανιάχου. «Αυτό είναι ένα εντελώς νέο ξεκίνημα και νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο». «Η αγάπη στους δρόμους ήταν απλά απίστευτη», δήλωσε ο Τραμπ. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε σχετικά με την Χαμάς ανέφερε: «Θα συμμορφωθούν». «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτούς», είπε για τους ομήρους. «Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή». «Ήταν πολύ γενναίοι», πρόσθεσε.

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στην αίθουσα, ακούστηκαν επευφημίες, πανηγυρισμοί, με όλους τους παρευρισκόμενους να τον αποθεώνουν όρθιοι. Οι βουλευτές της Κνεσέτ χειροκρότησαν αρκετές φορές τον Τραμπ, όπως και τους συνεργάτες του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που συνέβαλαν στην επίτευξη της εκεχειρίας.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος παρουσιάστηκε ως «ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», κάθισε δίπλα στον πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Το Air Force One προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ισραήλ Μπεν Γκουριόν γύρω στις 10 το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου. Μετά την ομιλία του ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.