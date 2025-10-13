Ισραήλ: Πανό που γράφει «Ευχαριστούμε» στην παραλία του Τελ Αβίβ για την υποδοχή του Τραμπ

Ένα τεράστιο πανό που ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ έχει στηθεί στην παραλία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από το ισραηλινό Channel 12.

«Ευχαριστούμε», γράφει το πανό, με την μορφή του Τραμπ να σχηματίζεται στην άμμο μπροστά από την σημαία του Ισραήλ που είναι σχηματισμένη.

Στο πανό αναγράφεται και η λέξη «σπίτι» τόσο στα αγγλικά όσο και στα εβραϊκά.

Tel Aviv rolls out giant “THANK YOU” & “HOME” banner for Trump’s arrival.



The "THANK YOU" beach is the perfect symbol of modern Israel: a client state that exists on handouts, begging for more while committing genocide with the donations. pic.twitter.com/oBGBzLjgtf — Ounka (@OunkaOnX) October 13, 2025

Τα αεροπλάνα που προσγειώνονται στο Ισραήλ πετούν συχνά πάνω από την παραλία του Τελ Αβίβ καθώς πλησιάζουν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, οπότε ο Τραμπ θα μπορούσε να διακρίνει τις λέξεις από το Air Force One.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο Ισραήλ λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί της Δευτέρας, ενώ αναμένεται να εκφωνήσει και ομιλία στην Κνεσέτ, την ισραηλινή Βουλή.

Η επίσκεψή του στο Ισραήλ συμπίπτει με την ημέρα της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς. Επισημαίνουμε ότι οι πρώτοι επτά απελευθερώθηκαν γύρω στις 8 π.μ.