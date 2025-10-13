Ισραήλ: Πανό που γράφει «Ευχαριστούμε» στην παραλία του Τελ Αβίβ για την υποδοχή του Τραμπ
Τα αεροπλάνα που προσγειώνονται στο Ισραήλ πετούν συχνά πάνω από την παραλία του Τελ Αβίβ.
Ένα τεράστιο πανό που ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ έχει στηθεί στην παραλία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από το ισραηλινό Channel 12.
«Ευχαριστούμε», γράφει το πανό, με την μορφή του Τραμπ να σχηματίζεται στην άμμο μπροστά από την σημαία του Ισραήλ που είναι σχηματισμένη.
Στο πανό αναγράφεται και η λέξη «σπίτι» τόσο στα αγγλικά όσο και στα εβραϊκά.
Τα αεροπλάνα που προσγειώνονται στο Ισραήλ πετούν συχνά πάνω από την παραλία του Τελ Αβίβ καθώς πλησιάζουν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, οπότε ο Τραμπ θα μπορούσε να διακρίνει τις λέξεις από το Air Force One.
Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο Ισραήλ λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί της Δευτέρας, ενώ αναμένεται να εκφωνήσει και ομιλία στην Κνεσέτ, την ισραηλινή Βουλή.
Η επίσκεψή του στο Ισραήλ συμπίπτει με την ημέρα της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς. Επισημαίνουμε ότι οι πρώτοι επτά απελευθερώθηκαν γύρω στις 8 π.μ.