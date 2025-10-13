Αυτοί είναι οι επτά όμηροι που απελευθερώθηκαν πρώτοι από τη Χαμάς

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει την επιστροφή σήμερα Δευτέρα (13/10) στο Ισραήλ των 20 ομήρων που εξακολουθούν να είναι ζωντανοί και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διαδικασία ξεκίνησε από τις 08:00 το πρωί όταν οι πρώτοι επτά Ισραηλινοί όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς τις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ όπου και οι όμηροι παραδόθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις. Από εκεί, οι όμηροι θα μεταφερθούν στη βάση Reim στο νότιο Ισραήλ, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Λίγο αργότερα, ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε τους επτά ομήρους που είναι καθ' οδόν προς την πατρίδα τους:

Ποιοι είναι οι επτά όμηροι που βρέθηκαν στο «πρώτο κύμα» απελευθέρωσης

Ματάν Άνγκρεστ, 22 ετών

Υπαξιωματικός, ο Ματάν Άνγκρεστ συνελήφθη στο άρμα μάχης του κοντά στη Λωρίδα της Γάζας αφού προσπάθησε να σταματήσει τη διείσδυση των μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος κοντά στη βάση Ναχάλ Οζ.

Τα υπόλοιπα τρία μέλη του πληρώματος του άρματος σκοτώθηκαν και τα πτώματα δύο από αυτούς παραμένουν ακόμη στη Γάζα.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η οικογένειά του τον Απρίλιο του 2025, βλέπει κανείς τη στιγμή που απάγεται από το άρμα του.

Ο Ματάν Άνγκρεστ, με καταγωγή από το Κίριατ Μπιάλικ, στο βόρειο Ισραήλ, είναι οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Χάιφα.

Η οικογένειά του σχεδίαζε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι για να γιορτάσει το επικείμενο τέλος της στρατιωτικής θητείας του.

Matan Angrest (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών

Οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών σήμερα, απήχθησαν από τη συνοικία των νέων του κιμπούτς Κφαρ Αζά, που πυρπολήθηκε από τους μαχητές της Χαμάς.

Τα δύο αδέλφια, που ήταν αχώριστα, εργάζονταν μαζί στον κλάδο της μουσικής παραγωγής. Είναι οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Λίβερπουλ. Οι γονείς και ο μεγαλύτερος αδελφός τους επέζησαν από την επίθεση.

Gali Berman (Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)

Ζιβ Μπέρμαν/Reuters

Αλόν Οχέλ, 24 ετών

Ταλαντούχος πιανίστας, ο Αλόν Οχέλ, που επρόκειτο να ξεκινήσει σπουδές μουσικής στην περίβλεπτη σχολή Rimon de Ramat Hasharon (κεντρικά), είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ασία μερικές εβδομάδες προτού απαχθεί στο φεστιβάλ Nova.

Συνελήφθη όμηρος σε ένα καταφύγιο στον δρόμο 232 που συνδέει τα κιμπούτς κοντά στη Γάζα, μαζί με άλλους τρεις νεαρούς άνδρες. Ζει στη Λαβόν, ένα χωριό στο βόρειο Ισραήλ, και έχει επίσης σερβική και γερμανική υπηκοότητα.

Η οικογένεια του Αλόν Οχέλ δήλωσε τον Φεβρουάριο του 2025 ότι είχε λάβει μια πρώτη απόδειξη ότι είναι ζωντανός, χάρη σε μαρτυρίες άλλων κρατουμένων που είχαν απελευθερωθεί πρόσφατα. "Είναι προφανές ότι ο Αλόν έχει χάσει την όραση από το δεξί μάτι, και εμφανίζεται σκελετωμένος και θλιμμένος", δήλωσαν οι γονείς του μετά τη δημοσιοποίηση από τη Χαμάς βίντεο του γιου τους τον Σεπτέμβριο.

Ο 24χρονος Αλόν Οχέλ/Reuters

Εϊτάν Μορ, 25 ετών

Ο μεγαλύτερος από οκτώ αδέλφια μιας θρησκευόμενης οικογένειας που διαμένει στον οικισμό Κιριάτ Άρμπα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Εϊτάν Μορ ήταν στο Nova ως φύλακας μαζί με φίλους.

Ο πατέρας του Τζβίκα Μορ είναι ο ιδρυτής του Φόρουμ της Ελπίδας, μιας συλλογικότητας γονέων ομήρων που αντιτίθενται σε κάθε συμφωνία με τη Χαμάς και απαιτούν από τις ισραηλινές αρχές να ασκήσουν περισσότερη στρατιωτική πίεση προκειμένου η Χαμάς να συνθηκολογήσει και να απελευθερώσει τους ομήρους.

Ο Εϊτάν Μορ εργαζόταν σε ένα καφέ στην Ιερουσαλήμ και ονειρευόταν να ανοίξει το δικό του εστιατόριο. Διατηρούσε επαφή με τους γονείς του αν και είχε πάρει αποστάσεις από τη θρησκεία.

Εϊτάν Μορ/Reuters

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24 ετών

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι συμμετείχε με τρεις φίλους στο πρώτο του ρέιβ πάρτυ όταν απήχθη στο φεστιβάλ Nova. Η οικογένειά του έμαθε γρήγορα την απαγωγή του βλέποντας ένα βίντεο με εκείνον και τον καλύτερο φίλο του Εβιατάρ Νταβίντ, με τα χέρια δεμένα σε μια σήραγγα στη Γάζα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός ομήρου που απελευθερώθηκε τον Ιούνιο στη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, οι δεσμοφύλακές τους τούς κακομεταχειρίστηκαν.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι και ο Εβιατάρ Νταβίντ εμφανίστηκαν τον Φεβρουάριο σε βίντεο της Χαμάς να παρακολουθούν ένα από τα σκηνικά απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα προτού κλειστούν στο αυτοκίνητο, εκλιπαρώντας να αφεθούν ελεύθεροι.

Εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς στις 5 Σεπτεμβρίου μαζί με έναν άλλο όμηρο, τον Αλόν Οχέλ, σε μια σήραγγα.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, που λάτρευε την Ιαπωνία, έμαθε ιαπωνικά για να ταξιδέψει εκεί μια μέρα. Εργαζόταν στον κλάδο της πληροφορικής.

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ/Reuters

Όμρι Μιράν, 48 ετών

Μασέρ-θεραπευτής, που έχει επίσης ουγγρική υπηκοότητα, ο Όμρι Μιράν απήχθη στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, όπου διέμενε, μπροστά στη σύζυγό του Λιτσάι Μιράν-Λαβί και στα δύο κοριτσάκια τους, που αφέθηκαν ελεύθερες.

Ο πατέρας του, ο Ντανί Μιράν, αφήνει γενειάδα εν αναμονή της επιστροφής του γιου του, αφότου τον είδε, με γενειάδα, σε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς τον Απρίλιο του 2024, λέγοντας ότι αν ο γιος του δεν μπορεί να ξυριστεί, δεν θα ξυριστεί ούτε κι ο ίδιος.

Μιλώντας προφανώς υπό καταναγκασμό, ο Όμρι Μιράν περιέγραφε στο βίντεο αυτό μια "δύσκολη κατάσταση" λόγω των "πολλών βομβαρδισμών" του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Έλεγε πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναβρεθεί με την οικογένειά του για την επέτειο της ίδρυσης του εβραϊκού κράτους στις 14 Μαΐου.

Επανεμφανίστηκε σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς στις 23 Απριλίου 2025.

Ομρί Μιράν/Reuters