Απελευθερώθηκαν και οι 20 Ισραηλινοί όμηροι – Υποδοχή ήρωα για τον Τραμπ

Στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού και από εκεί στα χέρια των Ισραηλινών δυνάμεων βρέθηκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα, οι οποίοι έχουν πάρει τον δρόμο της επιστροφής.

Παράλληλα, το κανάλι Al-Hadath αναφέρει ότι τα σώματα των νεκρών ομήρων που κρατούνταν αιχμάλωτοι από τη Χαμάς θα μεταφερθούν στον Ερυθρό Σταυρό σήμερα το απόγευμα. Η αναφορά δεν αναφέρει πόσα σώματα θα μεταφερθούν. Τουλάχιστον 26 όμηροι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί από το Ισραήλ, ενώ η Χαμάς έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στον εντοπισμό ορισμένων.

Γύρω στις 10 π.μ., ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ, όπου θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο, ενώ αργότερα σήμερα πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς έχει ξεκινήσει να απελευθερώνει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας ήδη από τις 8 το πρωί. Συνολικά θα αφεθούν ελεύθεροι 20 όμηροι εν ζωή. Στο τελευταίο γκρουπ ομήρων που απελευθερώθηκαν βρίσκονται οι εξής: Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio και Ariel Cunio.

Λίγο μετά τις 10 έφτασαν στην στρατιωτική βάση Ρέιμ οι πρώτοι επτά Ισραηλινοί που απελευθερώθηκαν.

Οι οικογένειες των ομήρων περιμένουν στην βάση, προκειμένου να συναντήσουν τους ανθρώπους τους, που κρατούνταν στη Γάζα για δύο χρόνια. Πρώτα οι όμηροι θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς και θα πλυθούν και θα αλλάξουν ρούχα πριν μεταφερθούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω θεραπεία.

Ο Avi Ohana, πατέρας του ομήρου Yosef Haim Ohana, δήλωσε στο Channel 13 ότι έφερε τα τέσσερα είδη — το φύλλο φοίνικα, το κίτρο, τη μυρτιά και τα δεμάτια κλαδιών ιτιάς που χρησιμοποιούνται στην προσευχή κατά τη γιορτή του Σουκότ — ώστε ο γιος του να μπορεί να απαγγείλει μια ευλογία πάνω τους όταν απελευθερωθεί σήμερα από την αιχμαλωσία της Χάμας. «Έφερα τα τέσσερα αυτά είδη εδώ για να μπορεί να πει μια ευλογία πάνω τους», λέει ο Ohana ενώ περιμένει στη βάση Re'im για να συναντήσει τον γιο του.

Ισραηλινοί όμηροι, λίγα λεπτά πριν αφεθούν ελεύθεροι από τη Λωρίδα της Γάζας όπου κρατούνταν, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα για πρώτη φορά από την ημέρα που αιχμαλωτίστηκαν από μαχητές της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι δεσμοφύλακές τους έδωσαν στους ομήρους τα κινητά τους για μια βιντεοκλήση με τις οικογένειές τους.

Υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ του είπε: «Ευλογημένοι οι ειρηνοποιοί», σημειώνει το γραφείο του Ισραηλινού.

Σε μια ανάρτηση στο X που χαιρετίζει την επίσκεψη του Τραμπ, ο Χέρτσογκ προσθέτει με ενθουσιασμό: «Ο ισραηλινός λαός σας καλωσορίζει με τόση αγάπη και τόση ευγνωμοσύνη! Σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για να φέρετε τους ομήρους μας πίσω στο σπίτι! Σας ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σας να χτίσετε ένα καλύτερο μέλλον ειρήνης στην περιοχή μας! Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ! Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!»

Το γραφείο του Χέρτσογκ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα απονείμει στον Τραμπ την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση του Ισραήλ.

Welcome to Israel, @POTUS @realDonaldTrump! 🇮🇱🇺🇸



The Israeli people welcome you with so much love and so much gratitude!



Thank you for all you have done to bring our hostages home! Thank you for your commitment to building a better future of peace in our region! God bless… — יצחק הרצוג Isaac Herzog

Γιγαντοοθόνη για την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιάδες άνθρωποι στο Τελ Αβίβ έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία των Ομήρων, στην οποία έχει στηθεί γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνταν στη Γάζα. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους αγκαλιάζονται, με τα συναισθήματα να είναι ήδη πολύ έντονα, όπως φαίνονται και στις εικόνες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Κάποιοι μάλιστα έχουν πάει στην πλατεία κρατώντας τα πορτρέτα των ομήρων, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι, ενώ άλλοι κρατούν ισραηλινές σημαίες. Η Νόγκα, που φορά ένα αυτοκόλλητο το οποίο γράφει «τελευταία ημέρα», δήλωσε ότι νιώθει ένα είδος «ευφορίας». «Είμαι συγκινημένη αλλά ταυτόχρονα και θλιμμένη για όσους δεν θα επιστέψουν», εξήγησε.

Ορισμένοι περιμένουν ώρες στην πλατεία για να δουν την απελευθέρωση των ομήρων. Το Φόρουμ Οικογενειών, η βασική οργάνωση συγγενών των ομήρων, οργάνωσε στην πλατεία μια «κίτρινη νύκτα», από το χρώμα της κορδέλας που φορούν στο Ισραήλ για να συμβολίσουν τους ομήρους. Η Έμιλι Μοάτι, πρώην βουλευτής των Εργατικών και μία από τους ιδρυτές του Φόρουμ, δήλωσε ότι είναι «πολύ συγκινημένη» δείχνοντας το πλήθος που συγκεντρώνεται στην πλατεία, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Σε γιγαντοοθόνες ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί δείχνουν εικόνες από προηγούμενες συγκεντρώσεις σε αυτό το σημείο, καθώς η πλατεία αναδείχθηκε με την πάροδο των μηνών ως κόμβος κινητοποιήσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο συμβολισμός του τραγουδιού Habayta που παίζει στα μεγάφωνα

Το τραγούδι «Habayta» («στο σπίτι» στα εβραϊκά), που παίζει από τα μεγάφωνα, ακούγεται διαφορετικά σήμερα, καθώς το Ισραήλ περιμένει την απελευθέρωση των ομήρων. Το τραγούδι αυτό χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 και απευθυνόταν αρχικά στους Ισραηλινούς στρατιώτες που πολεμούσαν στον Λίβανο. Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου το τραγούδι αυτό ακουγόταν τακτικά στις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνταν τα τελευταία δύο χρόνια στην πλατεία των Ομήρων.

Οι πρώτοι επτά που απελευθερώθηκαν

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι πρώτοι επτά όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι οι εξής:

Matan Angrist

Gali και Ziv Berman

Alon Ahel

Eitan Mor

Guy Gilboa-Dalal

Omri Miran

All 7 hostages are now in the hands of the Red Cross and will soon be on their way to meet the IDF, and then back to Israel to reunite with their families. All of them are standing on their feet.



All of them are standing on their feet. pic.twitter.com/poqCRGqdzT — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

Λίγο μετά τις 9 το πρωί, οι οικογένειες των επτά ομήρων που απελευθερώθηκαν πρώτοι ενημερώθηκαν ότι οι άνθρωποί τους βρίσκονται στα χέρια των Ισραηλινών Δυνάμεων και σύντομα θα μεταβούν στο Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι αποφασισμένη να επιστρέψει όλους τους ομήρους που κρατούνται από τον εχθρό και θα επιδιώξει αυτό το στόχο με αποφασιστικότητα και επιμονή», αναφέρει το Γραφείο του Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «υποδέχεται τους ομήρους μας που επιστρέφουν στην πατρίδα».

Το χειρόγραφο μήνυμα Νετανιάχου στους ομήρους: «Καλώς ήρθατε πίσω»

Χειρόγραφο σημείωμα για όλους τους ομήρους που επιστρέφουν στο Ισραήλ έφτιαξε ο Ισαραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Εκ μέρους όλου του λαού του Ισραήλ, καλώς ήρθατε πίσω!», γράφει στο σημείωμα. «Σας περιμέναμε, σας αγκαλιάζουμε. Σάρα και Μπέντζαμιν Νετανιάχου».

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara added a personal message for the returning hostages to the welcome kits prepared for them by the Prime Minister's Office Hostages Authority and include clothing and personal equipment, a laptop computer, a cellphone and a tablet

Επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία και οι Παλαιστίνιοι

Οι 1.966 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα έχουν όλοι επιβιβαστεί σε λεωφορεία σε ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση. Οι 1.716 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα που κρατούνταν από το Ισραήλ, αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Επίσης 250 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι εξέτιαν ποινές ισοβίων σε ισραηλινές φυλακές, πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και το εξωτερικό, πρόσθεσε μιλώντας στο Reuters η ίδια πηγή.

Ο Χέρτσογκ θέλει να απονείμει στον Τραμπ το Μετάλλιο της Τιμής

Στον Ντόναλντ Τραμπ θα απονεμηθεί η κορυφαία πολιτική διάκριση του Ισραήλ, σύμφωνα με πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, ως ένδειξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για την συμβολή του στις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Ο κ. Χέρτσογκ σκοπεύει να ενημερώσει τον κ. Τραμπ για «την απόφασή του να του απονείμει το προεδρικό μετάλλιο του Ισραήλ σε ένδειξη αναγνώρισης για τις προσπάθειές του να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του, που διευκρινίζει ότι η βράβευση θα γίνει «τους επόμενους μήνες», σε «ημερομηνία και τοποθεσία που μένουν να διευκρινιστούν».

Όλα τα βλέμματα στην απελευθέρωση των ομήρων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα, με την Κάγια Κάλλας να υπογραμμίζει τον ρόλο του προέδρου των ΗΠΑ. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ χαιρέτισε την απελευθέρωση επτά Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το «κρίσιμο ορόσημο για την ειρήνη». «Ο Πρόεδρος Τραμπ έκανε δυνατή αυτή την σημαντική εξέλιξη», γράφει στο X.

Today marks a rare moment of hope in the Middle East.



The release of hostages is a major success for diplomacy and a crucial milestone toward peace. President Trump made this breakthrough possible.



Securing peace in Gaza will be extraordinarily complex. — Kaja Kallas

Παράλληλα, η Κάλλας τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επαναλάβει την αποστολή παρακολούθησης στα σύνορα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου. «Η εξασφάλιση της ειρήνης στη Γάζα θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη», δήλωσε η Κάλλας σε ανάρτησή της στο X. «Η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει το ρόλο της. Την Τετάρτη, θα ξαναρχίσει μια πολιτική αποστολή για την παρακολούθηση των συνόρων μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου».

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε ότι «η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, για τη Γάζα και την περιοχή». «Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο, όπου θα διεξαχθεί σήμερα η «σύνοδος κορυφής για την ειρήνη», η οποία είναι αφιερωμένη στη Γάζα.