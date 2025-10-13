Όλα τα βλέμματα στο Ισραήλ: Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης των ομήρων - Παραδόθηκαν οι πρώτοι επτά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων που κρατούν η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία ξεκίνησε στις 08:00 (τοπική ώρα Ελλάδας) στον διάδρομο Νετσαρίμ και αναμένεται να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Μάλιστα, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, στις 08:00 το πρωί οι πρώτοι επτά όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και βρίσκονται καθ' οδόν για το Ισραήλ.

Τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού θα κατευθυνθούν τώρα προς τις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ και θα παραδώσουν τους ομήρους στις ισραηλινές δυνάμεις. Από εκεί, οι όμηροι θα μεταφερθούν στη βάση Reim στο νότιο Ισραήλ, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Λίγο αργότερα, ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε τους επτά ομήρους που είναι καθ' οδόν προς την πατρίδα τους:

Matan Angrist

Gali και Ziv Berman

Alon Ahel

Eitan Mor

Guy Gilboa-Dalal

Omri Miran

All 7 hostages are now in the hands of the Red Cross and will soon be on their way to meet the IDF, and then back to Israel to reunite with their families.



All of them are standing on their feet. pic.twitter.com/poqCRGqdzT — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

Η επιστροφή τους στο Ισραήλ γίνεται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του αμερικανικού σχεδίου που παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, το οποίο προβλέπει παράλληλη αποφυλάκιση από το Ισραήλ 250 κρατουμένων για λόγους ασφαλείας -μεταξύ των οποίων καταδικασμένοι για θανατηφόρες επιθέσεις– και 1.700 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Δείτε LIVE εικόνα από την «Πλατεία των Ομήρων» στο Τελ Αβίβ:

Η εκπρόσωπος του γραφείου Νετανιάχου, Σος Μπεντροσιάν, ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναμένει την ταυτόχρονη παράδοση 20 ζωντανών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό.

LIVE εικόνα από τη στρατιωτική βάση Ρέιμ:

Αυτοί είναι οι 20 ζωντανοί όμηροι

Σημειώνεται πως νωρίς το πρωί της Δευτέρας (13/10), το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Shehab ανακοίνωσε ότι η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 20 ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ονόματα αυτά αντιστοιχούν στη λίστα των 20 ατόμων που θεωρούνται ακόμη ζωντανοί.

Πρόκειται για τους:

Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio and David Cunio.

Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που αναμένεται να παραδοθούν σήμερα στο Ισραήλ:

Για τις σορούς ομήρων που έχουν αποβιώσει, διευκρίνισε ότι διεθνής οργανισμός θα συνδράμει στον εντοπισμό και την παράδοσή τους, αν αυτό δεν ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Φωτ.: Reuters

Το χειρόγραφο μήνυμα Νετανιάχου στους ομήρους: «Καλώς ήρθατε πίσω»

Χειρόγραφο σημείωμα για όλους τους ομήρους που επιστρέφουν στο Ισραήλ έφτιαξε ο Ισαραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Εκ μέρους όλου του λαού του Ισραήλ, καλώς ήρθατε πίσω!», γράφει στο σημείωμα. «Σας περιμέναμε, σας αγκαλιάζουμε. Σάρα και Μπέντζαμιν Νετανιάχου».

Επισκέψεις και μηνύματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 09:20, να συναντήσει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συγγενείς ομήρων και να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ. «Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε;» είπε σε δημοσιογράφους εν πτήσει. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «τεράστιες νίκες», προσθέτοντας όμως ότι «ο αγώνας δεν τελείωσε».

Μετά το Ισραήλ, ο Τραμπ θα μεταβεί στην Αίγυπτο, όπου μαζί με τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι θα συμπροεδρεύσουν σε σύνοδο για την ειρήνη στο Σαρμ ελ Σέιχ, με τη συμμετοχή άνω των 20 ηγετών και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένεται να υπογραφεί έγγραφο εγγυήσεων εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός από ΗΠΑ, Αίγυπτο, Κατάρ και πιθανώς Τουρκία. Ισραήλ και Χαμάς δεν θα εκπροσωπηθούν στη σύνοδο, ενώ το Ιράν έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει.

Φωτ.: Reuters

Το επόμενο βήμα και η κατάσταση επί του εδάφους

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει στη συνέχεια προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων (το Τελ Αβίβ δηλώνει ότι ελέγχει το 53% της Γάζας) και νέα διοικητική αρχιτεκτονική στη Λωρίδα, με τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή υπό διεθνή εποπτεία. Στελέχη της Χαμάς, πάντως, αποκλείουν τον αφοπλισμό.

Στο έδαφος, καταγράφεται μείωση τιμών βασικών αγαθών καθώς χαλαρώνει ο αποκλεισμός, ενώ κομβόι βοήθειας εισέρχονται από Κερέμ Σαλόμ και Ράφα - με αναφορές και για λεηλασίες φορτίων.

Φωτ.: Reuters

Ο απολογισμός

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 προκάλεσε 1.219 νεκρούς στο Ισραήλ και 251 απαγωγές. Στις επιχειρήσεις που ακολούθησαν, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 67.806 άνθρωποι στη Γάζα, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς (αριθμοί που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστους). Η σημερινή επιστροφή των 48 ομήρων –ζωντανών και νεκρών– περιγράφεται από την ισραηλινή κυβέρνηση ως «ιστορική στιγμή» με ανάμικτα συναισθήματα «λύπης» και «χαράς».