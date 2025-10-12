Πλησιάζει το τέλος του θρίλερ: Το Ισραήλ αναμένει απελευθέρωση των ομήρων νωρίς το πρωί της Δευτέρας

Μία Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε την Κυριακή (12/10) πως η απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας (13/10). Σύμφωνα με την ίδια, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.



Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα, παραληφθούν.

Η αναγνώριση των νεκρών ομήρων

Τα πτώματα των νεκρών ομήρων θα τοποθετηθούν σε φέρετρα και θα μεταφερθούν σε ιατροδικαστικό ινστιτούτο για αναγνώριση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ισραηλινής κυβέρνησης.



Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή - η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα (10:00 BST) τη Δευτέρα για να επιστρέψει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα, μεταξύ των οποίων και σχεδόν δύο δωδεκάδες παιδιά.



Τζέι Ντι Βανς: H Χαμάς θα τους απελευθερώσει «από στιγμή σε στιγμή»

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, η Χαμάς πρόκειται από στιγμή σε στιγμή να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χαρακτηριστικά στο NBC ότι «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή» και πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, για να επιβλέψει την έναρξη της πρώτης φάσης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ βοήθησε να διαπραγματευτεί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.



Στη Γάζα παραμένουν 48 όμηροι, εκ των οποίων το Ισραήλ πιστεύει ότι οι 20 είναι ζωντανοί.

