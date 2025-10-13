Τραμπ πριν την αναχώρηση για Ισραήλ: «Ο πόλεμος τελείωσε» - Πώς θα απελευθερωθούν οι όμηροι

Με μία δήλωση αισιοδοξίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One για τη Μέση Ανατολή, αναφέροντας ότι «όλοι ζητωκραυγάζουν» για την αποστολή του, δίνοντας έναν τόνο ελπίδας εν μέσω καταιγιστικών γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.



Μόλις απογειώθηκε με το Air Force One με προορισμό αρχικά το Τελ Αβίβ, ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ο πόλεμος τελείωσε». Κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή για ένα ταξίδι στο Ισραήλ, πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για μια σύνοδο κορυφής των παγκόσμιων ηγετών σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ αναμένει από τη Χαμάς την απελευθέρωση των εναπομείναντων ομήρων (πιστεύεται ότι 20 εξ αυτών είναι ζωντανοί), βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η απελευθέρωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου).

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν ενημερωθεί ότι το Ισραήλ αναμένει ότι οι απελευθερώσεις ομήρων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα στις 8 π.μ. τοπική ώρα. Θα υπάρξουν τρεις απελευθερώσεις, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβαν οι οικογένειες ομήρων. Η πρώτη στις 8 π.μ. τοπική ώρα θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες και μια άλλη στις 9 π.μ. τοπική ώρα θα πραγματοποιηθεί σε μια τρίτη τοποθεσία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «την αρχή ενός νέου μονοπατιού», προειδοποιώντας ωστόσο πως «μπροστά μας υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλες προκλήσεις για την ασφάλεια».



Ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει συνολικά 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους, καθώς και 1.700 κρατούμενους από τη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των οποίων και σχεδόν δύο δεκάδες παιδιά.



Στη Γάζα, η ένταση παραμένει υψηλή. Τουλάχιστον 27 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και μιας ισχυρής φατρίας στην Πόλη της Γάζας, γεγονός που υπογραμμίζει τη ρευστή και επικίνδυνη κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί μετά την παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Εν τω μεταξύ, σημάδια ανθρωπιστικής ανακούφισης διαφαίνονται, καθώς δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα μέσω της συνοριακής διόδου Ράφα με την Αίγυπτο. Οι εικόνες με ουρές οχημάτων φορτωμένων με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης προσφέρουν μια αχτίδα ελπίδας για τους αμάχους που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις.



Καθώς η διπλωματία συνεχίζεται και οι γεωπολιτικές ισορροπίες δοκιμάζονται, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή, με την ελπίδα ότι το «νέο μονοπάτι» που αναφέρθηκε από τον Νετανιάχου δεν θα οδηγήσει σε νέους κύκλους βίας.