Στη Σούδα το Air Force 1 - Όταν ο Τραμπ έμεινε για δυο ώρες στα Χανιά

Στην αεροπορική βάση της Σούδας στα Χανιά βρίσκεται σταθμευμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, που είναι διεθνώς γνωστό με τον κωδικό κλήσης Air Force 1.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr πρόκειται για το ένα από τα δυο προεδρικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να πρόκειται για το εφεδρικό αεροσκάφος, το οποίο βάσει του πρωτοκόλλου ασφαλείας για τις μετακινήσεις του εκάστοτε Αμερικανού προέδρου βρίσκεται σταθμευμένο σε ασφαλές αεροδρόμιο, κοντά στον προορισμό της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ.

President Donald J. Trump departs for his historic trip to Israel & Egypt. 🇺🇸 pic.twitter.com/FVi0EgCQcS — The White House (@WhiteHouse) October 12, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε στο βασικό Air Force 1 λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και αναμένεται να ταξιδέψει απευθείας στο Ισραήλ. Το Boeing VC-25 που βασίζεται στο εμπορικό B-747 200 έχει την εμβέλεια για να πραγματοποιήσει μια απευθείας πτήση από την Ουάσιγκτον προς το Τελ Αβίβ, ενώ έχει και δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού, αν παραστεί ανάγκη.

🚨 NOW: President Trump is now in the air aboard Air Force One en route to Israel and Egypt



It’ll take 10-12 hours for Trump to arrive in the Middle East



Pray for our President’s safety while he’s abroad 🙏🏻 pic.twitter.com/ZWX3gAnReO — Nick Sortor (@nicksortor) October 12, 2025

Όταν ο Τραμπ προσγειώθηκε στην Σούδα

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «πατήσει» σε ελληνικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει επισκεφθεί επίσημα τη χώρα μας. Ήταν το 2018, όταν στην πρώτη του θητεία ταξίδεψε από τον Καναδά που βρέθηκε για την G7 προς τη Σιγκαπούρη για να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τότε το Air Force 1 που μετέφερε τον Τραμπ είχε προσγειωθεί και είχε παραμείνει στη Σούδα για δυο ώρες προκειμένου να γίνει ανεφοδιασμός καυσίμων.

Η πρόσκληση στους 20 ηγέτες

Υπενθυμίζεται ότι οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσαν με επίσημη πρόσκληση τους ηγέτες 20 κρατών στη «σύνοδο ειρήνης», όπως την αποκάλεσαν, στην Αίγυπτο.

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας» αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

Ο ιστότοπος Axios αποκάλυψε την επίσημη πρόσκληση των ΗΠΑ για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, όπου περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Κύπρος, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ισπανία, η Ινδία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Μπαχρέιν, η Ουγγαρία, αλλά και το Ιράν.

Μεταξύ των ηγετών που θα παρευρεθούν στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ, και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει δώσει κάποια ένδειξη προς το παρόν για το εάν θα συμμετάσχει ή όχι στη σύνοδο.

Εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει τη Δευτέρα στην Αίγυπτο στη διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.