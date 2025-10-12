Οι 7 ώρες και 40 λεπτά που θα φέρουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

«Ήλθον, είδον, ενίκησα». Με αυτή τη φράση του Ιούλιου Καίσαρα ταυτίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ετοιμάζεται να υπογράψει το τέλος του πολέμου στη Γάζα. Ένα τέλος για το οποίο εργάστηκε σκληρά και μεθοδικά μετά τη επιστροφή του στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει για 7 ώρες και 40 λεπτά σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Χρονικό διάστημα ικανό ωστόσο για την ολοκλήρωση της ειρηνευτικής συμφωνίας, που θα του επιτρέψει να περηφανεύεται ότι τελείωσε ακόμη έναν πόλεμο.



Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ στις 9.20 π.μ. (ώρα Ελλάδας/Ισραήλ).



Στις 10.45 π.μ. έχει προγραμματιστεί η συνάντησή του με τις οικογένειες των ομήρων. Το κλίμα αναμένεται πανηγυρικό. Άλλωστε ο Ντόναλντ Τραμπ γνώρισε την αποθέωση στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε το βράδυ του Σαββάτου (11/10) στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, με χιλιάδες κόσμου να του φωνάζουν «ευχαριστώ» για τις ενέργειές του, που οδήγησαν στην πολυαναμενόμενη απελευθέρωση.



Μετά την ολιγόλεπτη συνάντηση με τις οικογένειες των ομήρων και συγκεκριμένα στις 11.00 π.μ. ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει στην Κνεσσέτ.



Στις 13.00, έχει προγραμματιστεί η αναχώρησή από το Τελ Αβίβ με προορισμό το αεροδρόμιο της παραλιακής πόλης Σαρμ ελ Σέιχ, όπου αναμένεται να αφιχθεί στις 13.45.



Στις 14.30 θα ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή κορυφαίων ηγετών από ολόκληρο τον πλανήτη -μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- που θα κληθούν να παίξουν τον ρόλο του εγγυητή στην ειρηνευτική συμφωνία.



Στις 17.00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, έχοντας καταφέρει να γράψει ιστορία στη Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται τα τελευταία χρόνια.